華理克退任馬鞍峰教會 伍德牧師9月接棒

美國加州馬鞍峰教會（Saddleback Church）創會牧師華理克（Rick Warren）宣佈退休，並已找到接班人，9月上任。



華理克在一份聲明中表示，新的主任牧師是安迪·伍德（Andy Wood），現為 Echo.Church 的主任牧師，一直以來跟華理克合作推動標竿人生教會。



他並指，非常喜愛這對新牧者夫婦，相信上帝已經預備最好的接棒人給馬鞍 峰教會，「我們真誠、深刻、自信、毫無保留地支持這對夫婦，他們將帶領教會進入下一個發展階段。」



當提到尋找接班人的經過，華理克表示 2021 年 6 月 5 日才開始正式尋找繼 人，但 20年前已經考慮繼任的問題，當時是 2002 年正是他出版暢銷書 《標竿人生》（The Purpose-Driven Life）之年。



華理克與妻子於 1980 年 1 月 25 日創立馬鞍峰教會，已經向當時 60 位會友明確表明將會領導教會 40 年到 2020 年 1 月，但在 2019 年最後幾個月有一 種不安全的感覺，覺得還未是適合的是間離開教會。



「我不知道為甚麼有這種想法，可能覺得還有一些事情必須要做，到了翌年新冠疫情蔓延全球，教會服務停頓了 14 個月，這是我清楚知道當初離開教會不安全的感覺。」



華理克感謝上帝找到一位合適的牧師帶領教會，在過去 4 年教會透過事工網 絡在 165 個國家或地區、培訓超過 110 萬名牧者，在云云牧者候選人當中揀選了 100 人，最後再揀選了伍德牧師，並邀請他來教會講道，他是最適合的人選，14 年前伍德和妻子 Stacie 在美國矽谷地區（San Francisco Bay Area）建立標竿導向的教會，教堂發展至今有 3000 人，在 6 月 18 至 19 日 父親節期間探訪該對牧師夫婦。



40 歲的伍德牧師和妻子將於 6 月 26 日正式辭任服侍的教會，預計 9 月 12 日正式上任，成為馬鞍峰教會新主任牧師，他們結婚 19 年育有三個孩子分別為 8 歲、13 歲、15 歲。



伍德牧師分享在幾十年裡，一直跟華理克牧師夫婦合作推動目標導向事工， 在過去幾個月他們一直祈禱引證上帝給予的新事奉崗位。



感謝華理克牧師 43 年來在教會忠心事奉，現在退休，祝願他們生活愉快蒙 主賜福。

