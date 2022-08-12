香港逾萬難民尋求庇護 教宗：移民不是入侵者

「2022 移民與難民日」將於9月25日舉行，在香港基督教協進會早於6月19日定為難民主日，呼籲教會透過講壇關顧在港難民權益；在梵蒂岡教宗方濟各撰寫文 告，關注人口販賣問題。



香港基督教協進會難民事工小組製作《難民主日 2022 參考禮文》，呼籲教友寬容 及接待逃離本國本土，因種族、國籍、宗教、政見遭受逼迫來香港的難民。 講章則由九龍佑寧堂主任王美鳳牧師撰寫，主題為「何處是吾家」，經文引自希伯 來書 11 章 13 至 16 節。



講章提到近兩年不少港人因社會巨變移民他國。根據聯合 國難民專員公署 2021 年，共有 8,200 萬人因為遭受逼迫被迫遷離家鄉，烏俄戰爭 爆發烏克蘭數以百萬計難民逃離國家，在香港有 14,000 多名難民尋求庇護。



王美鳳指出，希伯來書 11 章提到流散異鄉的基督徒猶太人，因為在外邦生活面對 艱苦渴望回家鄉，有些人等到死都未能返回所屬的國土，聖經給人盼望最終的家鄉 在天國，我們只是在世上寄居的客旅。



她亦分享服侍難民的經歷，曾經遇到難民弟兄姊妹，見證他們如何在在信靠、信任和信 服三一神的實踐中，建立他們屬靈的家鄕，在裡面他們與基督相遇，在裡面他們被神的愛滋養，在裡面他們活在神 的平安、喜樂和盼望中。



在梵蒂岡教宗方濟各為 9 月 25 日舉行的第 108 屆「世界移民與難民日」撰寫文 告，主題是「與移民和難民共建未來」，以末世論觀點談論當前的移民處境，指出 歷史的悲劇提醒社會，人類距離我們的目的地新耶路撒冷城、天主與人同在的帳幕 仍然這麼遙遠。



教宗呼籲大家加倍努力，為移民人士建立一個人人享有和平及尊嚴的世界，並且強 調不要把外邦的子民看作入侵者和破壞者，應該視他們為修建路撒冷城勤奮肯幹的 勞動者， 因著移民與難民的存在，我們能夠人性成熟共同建設一個更廣泛的信仰群體，期盼 弟兄姊妹跟難民和移民在當下共同建立未來，成為上帝王國的建設者。

