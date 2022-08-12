東正教解構五旬節聖靈神學

五旬節是聖靈與神學的盛宴，聖靈在特定的時刻與信徒成長發揮甚麼功用？



從五旬節解讀聖靈



希臘納夫帕克托斯大都會（His Eminence Metropolitan）格雷戈里·帕拉馬斯主教（Hierotheos Vlahos） 在普世宗主教區東正教大都會香港及東南亞的網頁撰文，講解五旬節神學。



五旬節是逾越節後50天和升天後10天的日子，門徒履行耶穌的吩咐「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」（使徒行傳1:8）



聖靈降臨是基督親自向門徒揭示三位一體的奧秘，告訴他們聖靈是從聖父而來，聖子不參與聖靈的行動，但參與聖父差遣聖靈到世界的計劃。



聖靈來自聖父，由聖子賦予力量和向世界顯現，聖靈的存在不是其質量，是在能力中的表現出來：「但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；他來了，就要為我作見證。」（約翰福音15:26）



帕拉馬斯表示，第二次大公會議關注聖靈的神聖，因為當時聖靈是三位一體神的位格受到質疑。聖父是生命的賜予者彰顯聖靈的神聖，聖子耶穌排在第二位格、聖靈是三位一體的第三位格，這不意味著聖靈的本質低於聖父，也不是低於聖子，三位一體的位格是同一本質、同一尊榮，彼此平等。



教會存在的開始



帕拉馬斯繼續指出， 基督的教會隨著 上帝的兒子來到 世上而存在，並且聖靈降臨在使徒身上，耶路撒冷有3千人受洗，主每天將得救的人加入教會，這一刻開始教會從耶路撒冷，到巴勒斯坦，再擴展到整個羅馬帝國，然後離開歐洲邊境。



教會這個名字屬於每個基督教團體，甚至是屬於家庭，作為基督的身體，教會隨著上帝的增多「不持定元首。全身既然靠著他，筋節得以相助聯絡，就因神大得長進。」（歌羅西書 2:19）



使徒將教會比喻作神的殿，「各房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。」（以弗所書2:21），並且這是靈性的成長，聖人的圓滿，天地間的聖潔充盈。藉著教會，完成了聖父所預定的「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」 （以弗所書 1:10）。

