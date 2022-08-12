倪柝聲逝世50周年 畢生致力中國基督教本土化





中國近代著名基督教領袖倪柝聲逝世50周年，國內外皆舉行活動，上海大學教授在論壇上讚揚倪柝聲的地方教會運動是中國近代史上基督教本土化的成功實踐之一。美國華盛頓聖經博物館（The Museum of the Bible）則展出倪氏未曾公開的文物。



上海大學余強教授5月30日出席紀念倪柝聲逝世50周年的中國基督教研究論壇上，以「中國地方教會運動與基督教本土化」為題，提到基督教本土化的題研究。



基督教在中國本土化自故已開始，基督教作為外來文化傳入中國的時候與本土文化接壤，經歷文化變遷的過程遇到的問題就是所謂「本土化」，自唐朝景教進入中國以來，基督教一直探索自己在中國的本土路向，所以問題是如何在中國本土化成基督教。



倪柝聲創立的地方教會運動，是中國近代史基督教能夠本土化成功實踐之一。他帶領的地方教會具體理念和實踐是，著重回歸聖經、脫離宗派，認為基督徒信仰的源頭是聖經不是傳統，倪柝聲被譽為脫離西方傳教士的神學家及巨人領袖。



另外，美國華盛頓聖經博物館（The Museum of the Bible）舉行展覽，紀念倪柝聲未曾公開的文物。



聖經博物館首席策展人杰弗裡·克洛哈博士（Dr. Jeffrey Kloha）解釋說：「這個展覽其中特色是以傳記式介紹倪柝聲令人難以置信的生活，包括從未公開的文物，分享他如何使用聖經影響世界各地的人的故事。」



倪柝聲為二十世紀中國教會最具影響力的教會領袖和傳道人，基督徒聚會處的創始人、基督徒作家、解經家，也是爲信仰獻身的殉道者。他生於1903年11月4日廣東汕頭基督教家庭，家中長子，祖父倪玉成為福州公理會最早的華人牧師之一。



倪氏原名述祖，17歲歸信基督後改名為「柝聲」，意為守望者撥浪鼓的聲音，1922年至1950年間從事傳道工作，教導聖經、傳講福音和出版刊物，作品被編成62卷，名為《倪柝聲文集》。他於1972年5月30日在獄中去世。

