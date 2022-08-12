荷蘭擬草案協助老人自殺 國務委員會反對

荷蘭政府最高諮詢機構否決協助老人自殺法律草案，指出政府有責任保護公民避免因不知情作出決定結束生命和防止受虐待。



荷蘭政府的最高諮詢機構國務委員會拒絕「完成生命法」（Completed Life Law）草案的研究報告，草案由自由黨D66前議員Pia Dijkstra起草，允許 75 歲以上的人協助自殺，這些人的身體疾病不足以要求安樂死，但因「厭倦了生活」。



去年12月，國務委員會就「完整生命法」的法律草案進行報告，並於近期發布。報告指出，「政府有責任保護其公民免受非自願、倉促或不知情的決定而結束他們的生命和防止虐待」。



老年人的死亡願望



報告還引用一項研究，表明「有積極死亡願望但沒有重病的老年人面臨複雜的問題。增強死亡願望的重要因素是擔憂、經濟問題、疾病、孤獨、對他人的依賴及對他人造成負擔的感覺」。



此外，「這個群體的死亡願望也是多變的，並且非常依賴於情況和背景。它不是恆定的，也不總是承載相同的重量。在某些情況下，死亡的願望會隨著時間的推移而減弱或消失」。



該諮詢機構表示，法律草案沒有提供足夠的保障，因此在提交議會之前「除非經過修改，否則不應考慮」。



協助自殺



法律草案稱，除非涉及滿足一系列應有照顧要求的75歲以上老年人，否則輔助自殺將繼續被禁止。



在這些要求中，老人必須有精神上的能力，從第一次和最後一次請求之間必須至少有2個月的時間來考慮，並且必須確定這是一個自願和經過深思熟慮的選擇。



對於國務委員會來說，2個月的反思期是不夠的，它還敦促增加一項要求，即要求協助自殺的人和陪同他們的人必須在調查後同意「沒有其他合理的解決方案，可以減輕痛苦並消除死亡的願望」。



基督教政黨反應



就在D66提出法律草案後，荷蘭基督教黨ChristenUnie的領導人 Gert-Jan Segers認為：「老年人感到特別脆弱的時候，D66 正在提交一項提案，這非常痛苦。我們知道這會導致許多老年人更加焦慮；新冠疫情讓我們明白了真正的關注和良好的照顧會改變人類的生活」。



另一個基督教政黨CDA也反對該法案，該黨議員 Harry van der Molen 說：「就 CDA 而言，不會有完整的生命法，但我們將解決孤獨的原因，特別是當人們感到孤獨、被遺棄或迷失時，他們需要關注或照顧」 。

