導演記錄韓戰孤兒在波蘭 孩子：人生最美好的時光

韓戰孤兒送往波蘭紀錄片《去波蘭的孩子》今年在日本全國播出，南韓導演秋相美走訪波蘭找尋戰爭孤兒遺留的痕跡，正值烏俄戰爭，慨嘆「人類的邪惡直到世界末日都不會消失」，祈願通過電影製作做出一些貢獻。



波蘭老教師與北韓孤兒情難捨



《去波蘭的孩子》由韓國女演員及電影導演秋相美 （Choo Sang-mee） 執導，為了找尋戰爭孤兒遺留的痕跡走訪波蘭，隨行者有脫北的大學生，還跟她分享與家人分離孤身 被北韓政府送到波蘭的經歷。



該電影追蹤1950至1953年韓戰期間，被北韓送出國的1,200名孤兒，韓戰除了造成至少50萬平民喪命，還有至少10萬孩童失去父母，戰後確立朝鮮半島一分為二的現狀。



在影片中訪問現年91歲退休老師波洛維奇（Jozef Borowiec），他憶述接收來自北韓的孤兒情況。



火車載滿著孩子用了好幾天時間才運送全部到來，這些孩子住在波蘭林地小村莊的波瓦科維採（Plakowice），在這幢舊醫院住了6年，教師悉心照顧他們，因孩子們經歷了恐怖的戰爭，心靈受到很大的創傷，晚上睡覺都躲在床下害怕再被轟炸，睡夢中時常尖叫。



韓戰結束後，這批孩子被要求回國戰後重建，他們不捨得離去，有些孩子回國後寄信給老師，形容在波蘭的日子是人生中最美好的時光。



導演秋相美分享，在歷史動盪的時刻受苦的孩童或許隨著時間，他們被人遺忘了，盼望歷史在進步的時候仍然記得這些孤兒的故事，祝願戰爭中的 兒童將痛苦化作力量，在未來繼續成長。



電影：上帝創造的語言傳達福音



秋相美向日媒Christian Press透露，執導這部電影是她產後抑鬱恢復過來的自癒過程：



「正是祈禱讓我有機會從產後抑鬱症中恢復過來，這種抑鬱症非常嚴重，以至於我想到了自殺。直到現在我還沒有在採訪中談到它，但上帝給我的克服痛苦的異像是創造一種用世界語言傳達福音的東西。



「然後，在祈禱找到可以完成這項使命的材料時，發生了一個事件，一個出版商提供了關於去波蘭的孤兒材料。因此，我覺得這項工作是與神一起完成的。」



波蘭接收「北韓」「烏克蘭」兩代難民孤兒



韓戰結束70年多後的今天，地球的另一端歷史重演，烏俄戰爭自今年2月爆發，240多萬名烏克蘭難民逃難到波蘭，當中超過70萬名學齡兒童。波蘭首都華沙公立學校接收了好幾位難民學生，其餘的陸續進入當地的學校，繼續上課重拾學業，孩子們面對新環境的適應、語言的學習，還面臨最大的問題就是痛失家人如何治癒？



秋相美總結當今世界與電影的關係：



「我覺得人類的邪惡直到世界末日都不會消失。所以，我一直在想，如何化惡為善。戰爭的悲劇，最災難性的後果，總是首先襲擊兒童。但是，與過去不同的是，即使在遙遠的國家，即使是孩子們的臉也可以通過網絡看到，來自世界各地的人們現在可以一起思考。



「我們如何幫助兒童和難民，在此之前，我們如何同情兒童遭受的創傷？如果是這樣的話，我認為我可以通過電影製作做出一些貢獻。」



《去波蘭的孩子》於今年6月18日起在ポレポレ東中野（PorePore Higashinakano）等日本東京電影院全國上映；2018年10月06日在南韓釜山國際影展（Busan International Film Festival）首播。

