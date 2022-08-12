藝術家創作「1號猶大獅子」象徵基督徒與猶太人合一

美國基督徒藝術家格雷納（Max Greiner, Jr.）用了11年創作「1號猶大獅子」銅像，並獲公開展示，成為基督徒和猶太人促進合一的象徵。



藝術家格雷納創作的「1號猶大獅子」銅像重 1,134 磅、11呎長、價值超過 100,000 美元，是有史以來最大的青銅獅子雕塑，以表示美國基督徒支持以色列的猶太人，獲耶路撒冷藝術委員會和市政府批准，在布盧姆菲爾德花園公開展示。



現年 68 歲的格雷納於 2006 年開始製作原始雕塑，用泡沫雕刻它，然後添加粘土，2017 年 8 月完成了泥雕。泥雕隨後被運送到懷俄明州的蘭德，在那裡，著名的藝術鑄造廠 Eagle Bronze加工鑄造。雕像隨後被運送到以色列貝特謝梅什的一個人道主義慈善倉庫，在那裡存放了兩年，等待被批准運回耶路撒冷。



他感謝耶路撒冷藝術委員會和市政府的決定，並在新聞稿中說他和妻子愛以色列和以色列的上帝，「我受到啟發創作這件不朽的藝術作品的一個原因是，以色列的上帝希望在世界歷史的這個確切時刻祝福祂的子民，讓「猶大獅子」在以色列興起！上帝會使用我的藝術和朋友，讓這份禮物成為可能，我們感到榮幸和謙卑！」



耶路撒冷副市長弗勒爾·哈桑-納胡姆（Fleur Hassan-Nahoum）則回應：「栩栩如生的雕像放置在當地最大公園之一的布盧姆菲爾德花園，選址理想，因為能被耶路撒冷市民和遊客參觀，並俯瞰耶路撒冷的舊城牆，當地人和遊客都會喜歡，而這庭美麗的猶大青銅獅子象徵著基督教社區與以色列國之間的深厚友誼。」



「1號猶大獅子」銅像原定於2020年夏天舉行奉獻禮，因新冠疫情封關延至今年6月1 日，猶太人與基督徒諒解合作中心聯同耶路撒冷祈禱早餐會和耶路撒冷市議會，舉行奉獻儀式。

