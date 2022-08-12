耶穌會神父賴甘霖105歲逝世 醫學倫理啟蒙學生

耶穌會在台神父賴甘霖期頤之年逝世高齡105歲，6月15日上午約10時在輔仁大學神學院頤福園離世，遺體遵照其遺願捐贈予輔仁大學醫學系。



賴甘霖1917年出生於西班牙加利西亞自治區，生長於信奉天主教的家庭，關懷貧苦大眾以天的大愛服侍人群。祖父瓦昆·安東尼歐是知名經濟學家、社會學家，也是社會主義者，在聖地亞哥-德孔波斯特拉大學教授社會學與希伯來文，寫了許多幫助農民脫貧和農村發展的文章，因著祖父投入關懷農業，父親自小耳濡目染，長大後也從事這方面的作為。



賴甘霖從小就立下許心願到東方傳福音，進入耶穌會之前攻讀醫學，1940年進入耶穌會修道，以耶穌會修士身分取得馬德里大學醫學博士學，擁有醫學與倫理神學雙博士，1969年赴台展開宣教服侍，1970年受聘於台大醫學院教授醫學倫理。



在醫學院將信仰融入醫學，以人為本，將耶穌基督對人身體與靈魂的關愛、尊重生命的元素啟蒙醫護學生；他亦在台北商專光啟社擔任導師，輔導邊緣青少年，關顧他們的心理與靈性發展，陪伴他們成為師友。



除了授課，他的身影常出現在醫院和教堂，探訪病友、在教會擔任輔導，在主日學作老師成為小朋友的好朋友。



2019年，年過百歲的賴甘霖不忘參與社會服務，2019年農曆7月15日中元節出席台電總處合唱團和基督徒團契首度舉行「平安音樂會」，與其他牧者帶領禱告，祝福會眾賜予從天上而來的平安喜樂與愛帶給大家。



賴甘霖1917年出生於西班牙加利西亞自治區，1940年9月26日於西班牙薩拉曼卡入會，1952年4月16日於中國上海徐家匯聖依納爵堂領受司鐸聖職，1958年2月3日於馬尼拉Chabanel Hall矢發末願，先後前往中國大陸、菲律賓、東帝汶服務及進修，1969年到台灣。

