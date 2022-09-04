韓歌手音樂會耗300噸水捱批 聯合國：16億人口沒水飲

《江南 Style》一舉成名的韓國歌手PSY舉行一系列「濕身演唱會」，耗上300噸食水，今年韓國各地嚴重干旱PSY備受批評，這引發人思考地球水資源短缺、水源分配等問題。



PSY計劃從7月9日至8月27日舉行一系列水上音樂會，在首爾、釜山、大邱、水源等8個城市跟粉絲以水同樂，到時會用300噸水飲用食水倒到觀眾和自己身上，大玩氣氛，消息傳出讓無數厭倦新冠病毒大流行的人興奮不已，吸引2萬多人參加。



不過，韓國今年夏季正經歷乾旱，5月全國的總降水量僅為160.7毫米。這只是正常年份平均降水量的 52%。低於正常水平的降雨導致農業用水短缺，並且推高了農產品價格。



PSY此舉備受批評，另一位藝人李伊在社交平台發文，指希望即將舉行的水彈音樂會的300噸水能被釋放到昭陽河中，暗批 PSY的行為。



在韓國，綜藝節目多有大玩水活動，僅是今年6、7兩個月，已經有3個：韓國水上綜藝音樂節《首爾水炸彈》、《潑水節音樂會》、《新村水槍戰》。



泰國、香港回應「世界水日」



除了韓國，泰國每年的潑水節慶祝新年都用上100萬公升的水。地球表面70%是被水覆蓋，人類可用的水卻只有1%，地球所有生命必須仰賴乾淨食水維生，所以節約用水和水源淨化很重要。



香港世界宣明會2007年在「世界水日」 表示全球約有11億人缺乏清潔用水，忍受口渴和無法保持個人衛生清潔，更有3,800名兒童死於缺乏衛生設施和清潔食水引致的疾病，呼籲大家珍惜水源例如使用花灑沐浴、維修滴漏水龍頭等。



十多年後缺水問題趨嚴重，聯合國統計全球人口有40億人每年至少有一個月面臨缺水問題，其中16億人口沒辦法獲取乾淨跟安全飲用水。聯合國設立「永續發展目標」目標在2030年所有人都能用水及有衛生設施使用。



但水資源短缺仍加劇，預計2050年世界一半以上的人口將生活在缺水地區，特別是許多農業和工業用水密集的國家。

