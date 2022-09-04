古瑪雅城市重見天日 遺址具瑪雅普克建築風格

考古學家在墨西哥尤卡坦半島梅里達附近工業園區建築工地發現一座充滿宮殿、金字塔和廣場的古老瑪雅城市（Xiol）廢墟，可追溯至在古典晚期（公元 600-900 年）。



Xiol 在瑪雅語意為「人的精神」，在古典晚期（公元 600-900 年）有 4,000 人居住於此，遺址具有瑪雅普克建築風格的特徵，在尤卡坦半島南部很常見，但在梅里達附近卻很少見。



國家人類學和歷史研究所（INAH）的考古學家隨後接管了該遺址，領導該城市發掘工作的考古學家之一卡洛斯·佩拉扎 (Carlos Peraza) 說：該城市超過 4,000 人居住，來自不同社會階層的人，住在這些大宮殿裡有牧師、文士，還有住在小樓的普通百姓。」



佩拉扎補充指，這座瑪雅城市的發現對其具有紀念意義的建築很重要，因為儘管它位於私人土地上，但它已被修復，



研究人員還找到了附近的成人和兒童墓地，這些墓地埋有黑曜石和燧石工具、祭品和其他物品。該地區還發現了海洋生物的遺骸，這表明該市居民通過在附近海岸捕魚來補充他們的農業飲食。



另外，研究人員在附近的墓地發現 15 具成人和兒童的屍體，這些屍體被埋在黑曜石（產自現代危地馬拉）和其他物品；研究人員還展示了可追溯到前古典時期（公元前 700-350 年）的幾種工具和陶瓷。



據土地擁有者稱，儘管考古遺跡將被保留，但仍將建造工業園區的開發工作。

