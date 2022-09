十字軍東征歷史解密：教徒當僱傭兵抗突厥

中世紀十字軍東征被視為借宗教名義發動戰爭和掠奪,不過有英國歷史學家出書平反這說法,認為是信奉伊斯蘭教的突厥人揮軍進逼,君士坦丁堡反擊,並且揭露西方教徒當僱傭兵抗敵。



十字軍東征戰爭持續200多年(1096至1291年)一直被視為拜占庭帝國在羅馬教廷默許下發動的聖戰,參軍者來自騎士、商人、農民,甚至是自願者,展開了歐洲基督教史的黑暗時期。



英國歷史學家彼得·弗蘭科潘在著作《十字軍首役:以聖戰為名的權力遊戲,形塑歐洲文明的重要之戰》(The First Crusade: The Call from the East)以東方文化基礎來分析這段歷史,認為十字軍東征並不是教宗烏爾班二世(Pope Urban II)批准催生出來的,是君士坦丁堡皇帝阿歷克塞一世被突厥人入侵瀕臨崩潰向教宗求助。



君士坦丁堡甚至公開招募軍人,當時在倫敦有人才招募局吸引外人來當兵,承諾他們將會得到君士坦丁堡妥善照顧,提供語言翻譯等,並且指出這是服務皇帝的大好機會,據悉吸引不少願意冒險的年輕人離開家園參軍。



作者弗蘭科潘在書中揭密,從諾曼第的貝克修道院院長安瑟姆(Anselm)大主教給一名騎士,勸喻他不要被金錢利誘,要回應上帝給他的召命作一位修士,該封信同時透露騎士和他的哥哥先後去了君士坦丁堡,但未知是否參軍。



另外,拜占庭帝國軍隊主要以步兵為主,也有騎兵,亞歷克塞一世於1090年代發出緊急救援,公開呼籲西方教徒援手。



當時小亞細亞局勢危急,尼科米底亞軍隊(即現在的土耳其城市伊兹密特)強攻君士坦丁堡,皇帝派遣使者向各處地方的基督徒求援助,信中聲淚俱下提到「每一日無數基督徒被敵軍殺害,男孩、老人、貴族、農民、神職人員無一幸免;有人被雞姦、被迫行割禮;女士被強暴;教堂被摧毀……。」



信中還指出,希臘基督徒最神聖的帝國正被異教徒壓迫,消息傳出後西方教徒震怒,紛紛自願參軍奮戰。