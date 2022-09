天主教會對同性戀立場搖擺不定,既以包容、正義之名支持和推廣跨性別事工,但去年3月15日梵蒂岡教廷教義部發出聲明,強調男與女結合是婚姻的聖禮,天主教會無權祝福同性結合的人。



教宗密會6名變性人



每逢6月同志驕傲月世界許多國家舉行慶祝活動,宗教新聞服務(Religion News Service)發表評論,指天主教跨性別事工在過去十年以天文數字方式擴張,促進社區包容和正義,例子數不勝數。



教宗方濟各透過相熟的格羅斯修女,私下接見6名來自不同文化、社會背景的女變性人,其中一名跨性別女士還盛讚教宗跟她會面,令人感動,並且在驕傲月作出這行動高調關注她們。



在新冠病毒大流行期間,教宗更在他的家鄉阿根廷布宜諾斯艾利斯的跨性別社區接見從事性工作者的跨性別者,去年還寫信邀請她們到梵蒂岡會面,幫助她們接種新冠疫苗。



現時有不少天主教堂公開參加驕傲遊行的節日,成為教堂活動的一部分。在父親節期間有一對男同性戀夫婦帶著兩個女兒,在芝加哥大主教管區的老聖帕特里克教堂講見證,該教堂的紅衣主教更直言倡導天主教會加倍努力促進包容和歡迎跨性別人士。



梵蒂岡:神不會也不可祝福同性關係



另一方面,天主教會又指根據教理問答:「同性戀行為本質上是無秩序的」。而且梵蒂岡教廷教義部3月15日發出文件名為《教義部對有關同性結合祝福的懷疑的答覆》(Responsum of the Congregation for the Doctrine of the Faith to a dubium regarding the blessing of the unions of persons of the same sex)。



聲明指出「神不會也不可祝福同性關係」,強調同性關係縱使有正面元素,也不歸屬造物主的計劃,同性關係仍然不能成為合法的祝福對象。



文件並且指出,男人與女人結合的婚姻是聖禮,因此祝福無法擴展至同性伴侶,該些祝福是不正當的。



教宗方濟各批示這項裁決,並且重申:「目的不在構成不平等歧視,而是提醒世人禮儀與儀式的真理。」