世界聖召祈禱日：建立人類大家庭

建立人類大家庭是每一個人共同的夢想，教宗方濟各在世界聖召祈禱日發出文告，呼籲世人與天主的大愛為世界作出貢獻，特別在戰爭、弱肉強食，教會發揮關鍵的作用。



文告列出信徒蒙召的目的，首位是成為「教會使命的執行者」，只有當所有牧靈關懷的條件都集合起來，並且有主的使徒在一開始就參與其中才有可能。



教徒蒙召另一個目的是「守護受造世界」，每一個人都是天主所悅所愛的受造物，每一個人都是天主創造獨一無二的，在人生旅途中發展出神的計劃，後此守護建立和諧與分享的關係，也就是存留在每一個男女心中的神聖火花，我們都受召在人生的旅途中使它發展，藉此使人類在愛與互相接納的激發之下成長。簡言之就是在受造世界締造美妙的共同家園，達致和諧多元化。



教徒蒙召亦是「迎接天主注視的目光」，文告引用米開朗基羅（Michelangelo Buonarroti）曾說過：「每塊大石裡都隱藏著一座雕像，而雕塑家的任務就是去發現它。」換言之，神是雕塑家我們是大石頭，甘願被神塑造成為祂悅納的傑作。



還有，教徒蒙召是「建立一個弟兄情誼的世界」，教會必須富有共議的精神，將神所賜的恩賜發揮出去，積極地貢獻，攜手合作在愛中結合為一。創造人類大家庭需謹記，這個人類大家庭不是烏托邦，是天主創造我們的真正目的。

