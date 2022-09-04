世俗社會欠寬容 基督徒自我審查避談信仰





基督徒在世俗社會為保明節自我審查趨勢上升，報告指政策制定者、執法者、法官，必需接受宗教教育提高宗教素養。



一份調查報告顯示，由於世俗不寬容，基督徒在社會難以自由表達信仰，並趨向用各種形式自我審查。報告由歐洲、拉丁美洲和國際宗教研究組織合編，在法國、德國、哥倫比亞、墨西哥各地取樣本。



調查發現，世俗社會對宗教信仰缺乏容忍，對基督徒產生寒蟬效應，影響他們在社會自由表達信仰的能力，導致各種形式的自我審查，有人害怕受到法律訴訟或被指控受到刑罰，或者工作受到紀律處分，因為他們目睹了同事或朋友受到類似的制裁和起訴，因此基督徒在婚姻、家庭、信仰方面都保持箴默。



報告又指出，這些情況看似微不足道，但是將會導致基督徒能否活出信仰成疑問。基督徒成為逆向歧視的受害者，自我審查不僅限制人表達宗教的自由，更甚是導致失去信仰，逐漸離開教會。



負責調查機構之一、OIDAC Europe 執行董事瑪德蓮（Madeleine Enzelberger）解釋說，這項研究提出了一個合理的問題：「在一個代表寬容、多樣性、包容性和開放性話語的成`熟、自由民主社會中，怎麼可能？人們害怕自由表達自己的想法嗎？」



瑪德蓮強調，連教會都進行自我審查，基督教宗教領袖本來就可以擁有表達權都自我砍伐。因此，「政策制定者、公務員（包括警察）、法官必需接受宗教教育提高宗教素養。」



是次研究報告由歐洲不容忍和歧視基督徒觀察站（OIDAC Europe）、拉丁美洲宗教自由觀察站（OLIRE）、國際宗教自由研究所（IIRF）共同編寫。

