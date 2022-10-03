基督徒夫婦拒製同性婚禮蛋糕 無懼罰款另開新店

美國俄勒岡州一對經營餅店的基督徒夫婦，2013年拒絕為女同志婚禮準備結婚蛋糕被判罰款13.5萬美元，案件擾攘近10年雖維持原判，夫婦卻在別州開設新店，繼續「向每個人展示上帝的良善」。



該宗案件始於9年前，亞倫（Aaron）和妻子梅麗莎（Melissa Klein）在俄勒岡州經營一家名叫「梅麗莎甜蜜蛋糕」餅店（Sweet Cakes），因拒絕為女同志婚禮準備結婚蛋糕，被俄勒岡州勞工及業務處判決兩人須繳交罰款13.5萬美元，對原告女同志伴侶瑞秋.克萊爾（Rachel Cryer）和勞雷.爾鮑曼（Laurel Bowman）在「情緒、精神及肉體上的創傷」作出賠償。



餅店被迫關閉，夫婦倆於2016年向俄勒岡州上訴法院提出上訴，法院維持判決，該命令後，他們於2018年向美國最高法院提出上訴，2019年6月，最高法院發布命令撤銷對他們的裁決，並將案件發回州上訴法院；今年1月俄勒岡州上訴法院裁定維持原判。



不過，裁決並沒有打擊該對夫婦對上帝的信心，在兩年前搬到蒙大拿州的地方，希望開一家新餅店。



梅麗莎表示：「我曾說過再也不會開餅店了，但上帝似乎改變了我的心，自從我在俄勒岡州開店已經10年，我和所有的顧客都非常想念它。」



她解釋說，家人需要籌集50,000美元繳付首期，以便在蒙大拿州繼續開「甜蜜蛋糕」餅店，目前已經籌集了超過17,000美元。



梅麗莎對基督教媒體CBN表示：「希望看到在新餅店裡，朋友和家人可以來這裡坐下來喝杯咖啡，享用早餐或午餐，甚至只是甜點，還希望它成為一個讓每個人都感到賓至如歸，以快樂微笑迎接的地方；更希望它成為一個用來向每個人展示上帝的良善的地方。」

