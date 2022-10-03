牧養職場信徒 潘怡蓉籲對話同行放下權威





香港社會急速變化，教會怎樣牧養新一代信徒？中國神學研究院實踐科助理教授潘怡蓉，出席商區福音使團舉辦的聚會時提出，職場神學發揮的影響、互信對話同行代替權威。



潘怡蓉在會中分享，香港經歷社會運動、新冠疫情、移民潮，加上政府鼓勵年輕人北上大灣區發展，對於剛畢業進入職場的信徒影響很大；另方面牧者離開職場時間久遠，需要明白新一代年輕人的處境，以新的方式牧養他們。



潘怡蓉提出職場神學，包含處境詮釋、分享處境、聖經立場、信仰反思、實踐差距、實踐方向、實踐初探。而實踐神學包含陪伴對話，教牧與初職信徒在處境中一起尋找真理、聆聽他們的掙扎，給他們舒適的空間分享感受，同時藉著神學和聖經的價值觀啟發對方反思，在職場上作為基督徒的角色；牧者若與當事人有相關的工作經驗、或透過人際網絡提供實際的幫助更佳。



潘怡蓉還指出，不論社會怎樣變遷抑或動盪，上帝的救恩從來沒有停止，在教會歷史上屢見不鮮，重點是教會在危機中尋找契機，調整和整合資源，在有限空間工作，並且反思在此時此刻的處境能作甚麼。



她以個人為例，在疫情期間與其他機構合作，關懷社會貧窮的群體，在任何時刻社會關懷都是教會重要的服侍方向，故此今天的職場雖然與上一代大不同，但教會只要時刻醒察當下的處境仍然可有作為。



商區福音使團6月13日在中華基督教會公理堂舉行「教牧定期交流聚會」，中國神學研究院實踐科助理教授潘怡蓉博士以「牧養初職新洞見」為題分享。

