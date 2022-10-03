俄烏戰爭非洲慘變「人質」 聖公會掃盲行動煞停

俄烏戰爭引發全球糧食，非洲國家燃油供應短缺導致出現政變，莫桑比克更因種族暴力升溫70多萬人流離失所，連帶非洲福音工作亦受挫。



英格蘭聖公會「母親聯盟」」（Mother’s Union）及澳洲聖公會海外援助組織（Anglican Overseas Aid）等表示，俄烏戰爭爆發以來引發糧食、燃油短缺物價飆升，非洲國家社會動盪導致出現政變。



在埃塞俄比亞進行「掃除文盲計劃 」的母親聯盟，協調人員也被迫離開當地，收致當地的社會服務、聖經活動、福音事工大受影響。



另外，該組織在蘇丹協助社群發展謀生技能與小型企業，發覺當地麵包和主要糧食都供不應求，除了出現政變政局不穩，加上新冠疫情封鎖城市，缺乏燃油等原因，團隊的車輛一個月時間都無法進入當地進行掃盲工作，事工被迫煞停。



糧食短缺除了直接影響貧窮小國，該組織的財政也受到壓力，在當地推展各樣事工例如預防性別暴力受拖累。



俄烏戰爭不但導致700萬烏克蘭人難民湧進鄰國，加添鄰國的壓力，洲國家莫桑比克也因物價不穩定，導致種族暴力升溫，國內也有70多萬人流離失所。



烏克蘭總統澤連斯基在6月20日向非洲聯盟發表演說時，亦批評俄羅斯將非洲當成「人質」，引致非洲數以百萬的家庭受到影響。

