加拿大聖公會原住民爭取自主權

加拿大去年公開原住民寄宿學校舊址過千兒童遺骸,揭發19世紀天主教會以殘暴手法進行「文化種族滅絕」,杜魯多總統邀教宗道歉承諾政府盡力補償。不過原住民爭取自決之心未因此消減,加拿大聖公會原住民聖品與平信徒認為,向受害原住民道歉和經濟補償並不足夠。



過千兒童遺骸揭天主教教會「文化種族滅絕」



加拿大原住民寄宿學校被發現兒童遺骸及無標記墳墓,揭發天主教教會1840年代至1990年代營辦寄宿學校,原住民兒童被強迫送入,有多達15萬名寄宿學校兒童受到身體虐待、強姦等殘暴對待,超過4,100名兒童在寄宿期間死亡。



政府其後成立獨立委員會,並在2015年發表報告,將原住民兒童寄宿學校制度,定性為「文化種族滅絕」。



去年6月總統杜魯多邀請教宗方濟各訪問加拿大及為此道歉,並承認「這些發現加深家庭、倖存者、所有原住民和社區的痛苦,重新揭開了他們早就知道的真相」。



杜魯多補充,加拿大政府將繼續為全國各地的原住民社區提供需要的資金和資源,以揭露這些可怕的錯誤,治療他們的創傷是加拿大政府的責任。



加拿大部落總部Tk'emlúps te Secwépemc First Nation酋長羅珊·卡西米爾(Rosanne Casimir)在新聞發佈會指:「我們仍在努力應對影響,這種損失絕對是不可想像的。」她認為,這是一個嚴酷的現實和歷史,揭露真相讓逝去的孩子得到尊重。



為悼念原住民寄宿學校喪生的兒童和倖存者,加拿大於去年9月30日定為首個「真相與和解全國紀念日」,天主教多倫多總教區舉行祈禱會,盼和解之路治癒創傷者,民間趁「橙衣日」呼籲還原住民兒童文化、自由和自尊。



原住民爭取教會架構內擁有自主性



另方面,原住民仍繼續爭取自主權,加拿大聖公會原住民委員會三名聯席主席指,原住民群體制訂一份屬於原住民聖公會人的自決文件《契約與我們的生活方式》(The Covenant and Our Way of Life),要求在加拿大聖公會架構內,恢復原住民的自主性和靈性。



文件指出,加拿大原住民與教會之間的衝突,緣於加拿大政府百多年間(1863年至1996年)強迫原住民兒童離開父母和部落,入讀政府資助由教會營辦的寄宿學校,接受歐式教育、學習英語、歸信基督教等,以致學童在校內面對語言不通、思鄉、衞生環境惡劣、受虐待或性侵不人道遭遇。