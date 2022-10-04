報告：全球3.6億基督徒受威脅離開家園

監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）6月發表報告，全球3.6億基督徒因宗教身分被迫離開家園。



該份報告題為《逃亡中的教會》（Church on the Run）指出，被迫離開家園的基督徒創新紀錄，突破過億人數。離開家園的基督徒身體和心靈受創傷，並且得不到外界的支援和理解。



報告分析流離者尤其伊斯蘭改教的基督徒面臨危害和虐待，源頭有4類：1. 本身的家庭包括直系親屬；2. 政府官員，包括國家和地方官員；3. 當地社區出現暴力和虐待事件；4. 其他宗教團體暴力對待。



這些基督徒來自伊朗、尼日利亞、阿富汗。



倡議自由和法治、建立近東地區多元化的組織，菲洛斯項目（The Philos Project）一份報告，指出在伊朗基督徒受到代理民兵發動隱形聖戰，基督徒被迫離開家園導致地區人口減少。伊朗自從霍梅尼在1979年上台推出新什葉派，重新解釋《古蘭經》，認為非穆斯林精神污染伊斯蘭教徒，兩批信徒不可能一齊生活，呼籲新什葉派信徒清洗伊斯蘭教徒、伊朗的猶太教徒、基督教信徒，由於政府知道不可能大批殺戮基督徒，因此選擇通過壓迫的手段將基督徒趕離家園。



尼日利亞方面，根據聯合國難民署數據2020年尼日利亞東北部接近300萬人流離失所，由於尼日利亞中帶地區反基督教的庫拉尼族暴力事件增加，令到流離者人數急劇上升。



至於阿富汗，美軍去年8月撤軍後基督徒，尤其是地下教會被塔利班識破身分，不得不躲在安全屋避免受攻擊。據統計，包括改信基督教信徒在內，擔心生命受威脅，約500人即時撤離避免塔利班追捕。

