基督教天主教合辦藝展 籲緊張時代重拾心靈和諧

香港基督教協進會、天主教香港教區兩大基督宗教組織將於明年9至10月合辦《基督徒合一藝術邀請展》，主題為「愛‧護‧天父世界」，來自基督教及天主教30多位藝術家透過作品傳達「合一、關愛、珍惜世界資源」的基督精神。大會並於9月17日舉行首次公開講座，簡介基督徒合一運動緣起，並且藉著共同創作藝術滋潤人心靈。



藝術喻環保 大時代滋潤心靈



籌委主席龔聖美女士、馮少雄博士在會中指出，500年前宗教改革事件，導致西方教會分裂，後來羅馬天主教會於1962至1965年召開梵蒂岡第二次大公會議，呼籲信友與基督新教修和，發起基督徒合一運動。



是次藝術展旨在提供一個平台讓基督徒藝術家走在一起，重掘天父創世之美，令人思考如何回應上主的大愛；同時希望在紛亂緊張的時代，藉此合一見證，期盼香港基督徒藝術家以作品啟廸受眾，釋放人們需要「愛、護與珍惜」世界萬物的信息，而藝術作品一向能夠滋潤心靈，讓人重拾心靈和諧與平安，受感於基督的容涵大愛；同心展示「環保宇宙新，藝術榮主心」的主題。



香港中文大學崇基學院神學院客席副教授伍渭文牧師以《真理豐盈呈現的美》道出藝術作品的神學理念，認為真理的豐盈就是美，透過藝術作品展現的靈性、神性，將讀者帶進信仰思考啟迪之中；而天主教、正教與基督新教在大方向上表達各自的特色和豐富的內涵。



天主教方濟會修士伍維烈接續引領會眾思考「愛」與「護」的意義，並以聖方濟《太陽歌》帶出反思。同場有表達藝術治療師周煦卓透過小組帶領活動，引導大家思考天父創造的萬物，喻大家悉心珍惜保育。



香港基督徒藝術協會名譽主席何崇謙牧師講述基督徒藝術家，該如何透過藝術作品表達生態與上主之間的密切關係。何博士強調，藝術品所盛載的不單是高深的美學，還有種種的教育和社會責任。



天主教香港教區輔理主教夏志誠在結束祈禱時，祝願各位藝術家由聖神與聖靈感召，以豐富的藝術創作啟發參觀展覽及活動的人，感受「愛惜、保護」天父所創造的美好世界。



《基督徒合一藝術邀請展》為横跨一年多的盛事，由天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會合一與教會關係委員會合辦，以藝術作品展示兩宗教「在主內合而為一」的精神，展期由2023年9月29日至10月15日於明愛專上學院舉行。



首場公開講座於本年9月17日在尖沙咀港青酒店YMCA宴會廳舉行。

