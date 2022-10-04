世界移民與難民日 全球流離人數：19000萬

第108屆「世界移民與難民日」於9月25日舉行，教宗方濟各以「與移民和難民共建未來」為題發出文告，提醒信徒與「移民及難民弟兄姊妹攜手合作」，讓天主在世間的計劃得以實現。



教宗在文告中強調，沒有人可以遭受排斥，生活在社會邊緣的人，移民和難民都是天主計劃的核心，包括烏克蘭和敘利亞難民。



全球流離失所人數：19,000萬



據聯合國難民署統計數字，全球被迫流離失所人數已在2021年底上升至近19,000萬，俄烏戰爭令難民數字進一步上升。



俄羅斯在今年二月大舉侵略烏克蘭，令近1,500萬人被迫逃離家園，超過600萬名烏克蘭難民進入波蘭，匈牙利和羅馬尼亞等鄰近國家，成為歐洲自二次大戰以來人數增長最快的難民危機。截至今年7月4日，整個歐洲有超過520萬烏克蘭的難民；超過350萬人已經在另一個國家申請了臨時居留。 波蘭，斯洛伐克，匈牙利等，與其他歐盟國家，都有為烏克蘭難民開放國界。



在敘利亞，內戰令人民在過去十多年幾乎每天與炮火共存，要自攜槍械出街，學校被炸毀學童無法上學，甚至與父母離開家園而成為難民，難民數字達718萬，其中560多萬人在鄰近地區，成為全球最大的難民危機。



文告亦發出祈禱，祈求上主使我們成為希望的傳遞者，在有黑暗的地方，讓祂的光照耀；求主使我們與移民及難民，以及所有邊緣人同心合力，成為祢國度的建設者等。



第108屆「世界移民與難民日」文告全文

