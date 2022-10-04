猶太新年：悔罪兼傳遞人類文化信息

踏進9月份為猶太新年（Rosh HaShanah），今年在9月25日傍晚至9月27日傍晚，猶太信徒在會堂三次吹響羊角號，表示對上帝的敬畏，在海邊舉行贖罪儀式。



猶太新年對猶太人意義重大，是敬畏和懺悔的日子，將出埃及的困境和奴隸制中流亡作為一年的真正開始，傳承給以色列的孩子銘記先祖離開為奴地展開人生新一頁，同時在患難與勞苦的旅程，如何通過艱難險阻、倚靠上帝超越了自己的苦難，到達應許之地，讓每一代人敬拜上帝遵守祂的戒律，這種深層的新年意義不足為外人道。



猶太人以一連串宗教儀式來慶祝新年，在會堂進行三次祈禱，三次吹響羊角號，表示對上帝的敬畏和遵行祂的戒命；猶太教徒還要在午後到海邊、河邊或有流水的地方舉行贖罪儀式。



聖經舊約尼希米記8至9章講述了尼希米帶著一部分猶太人返回耶路撒冷的故事。這正是在猶太新年（吹角節），他們發現了聖經，其中記載了他們多年來忽視的法律、條例和節日，意識到民族的失敗深深地哀悼。因此， 猶太新年是對悔改的呼喚，反思前一年的缺點和失敗，視為悔改罪惡的時候。



猶太新年標誌著崇高聖日的開始，猶太人慶祝新年之後，還以10天持續地畏神敬，旨在進一步悔改、與他人和好、回歸上帝，在第10天（贖罪日）達到高潮。之後展開為期7至8天的住棚節，在整整21天後才結束這場秋季盛宴。



猶太人的新年除了悔罪回歸神，也傳遞人類文化的信息，重視整個人類，同時每個人，無論有否信仰、種姓、信條、種族、膚色、部落，以至任何主義皆同共度慶祝。

