威克理夫完成編寫 贊比亞母語《聖經》

威克理夫協會（Wycliffe Associates) 完成編寫非洲贊比亞母語聖經，聖經翻譯進入新里程碑。



據CBN News 報導，這項工作由威克理夫協會領導，該組織提供無數種語言的聖經翻譯。目前超過 5,000 人在讚比亞工作，將聖經翻譯成 20 種母語。



亨利·蒙巴牧師（Henry Mumba）正協助蒙薩（Munsa）的教會翻譯工作，他回憶起19 歲時第一次聽到約翰福音3章16節：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」這是另一個國家的傳教士向他傳福音時讀出來的，今天贊比亞蒙薩的信徒在第一次用母語奧什語（Aushi）閱讀和聆聽這節新約經文，並且跳舞慶祝。



蒙巴牧師表示，約翰福音3章16節就像上帝向我們說出的話語，這聖經是第一部以奧什語書寫的文學作品。除了奧什語翻譯，新約還被翻譯成 Nynja 和 Laya語。



利文斯頓（Livingston）巴斯特牧師解釋：「我們國家有 73 種語言，只有7種被認為是官方語言，那些是唯一翻譯過聖經的語言。」他領導教會翻譯工作， 認為基督徒能夠以自己的語言接觸聖經，對他們的生活產生巨大的屬靈影響。



威克理夫協會總裁兼首席執行官李芳文 （ Simoun Ung ）指出，當人們拿出聖經，用自己的語言讀出來時，對別人和自己都能清晰地理解當中的真理。



李芳文解釋：「教會擁有的『聖經翻譯』一詞意味著當地教會擁有聖經的翻譯過程和生產。一項重大挑戰是確定如何在不放棄翻譯質量的情況，加快翻譯過程。當我們看到這個領域時，就會看到對經文的需求。人們每天都在死去，卻沒有認識主，所以我們真的迫切需要能夠向前推進。」

