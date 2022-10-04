美宗教團體舉行殉道者遊行 籲學習為主獻生命

美國來自各地數百人上周六（24日）聚集在國家廣場，為殉道者舉行年度遊行，宗教自由倡導者呼籲信徒向海外的殉道者學習，為耶穌基督獻出生命。



「殉道者年度遊行」來自〈March for the Martyrs〉運動，今年為第三屆，活動在華盛頓紀念碑附近的西爾萬劇院舉行，使徒聖彼得教區的迦勒底天主教神父西蒙·埃沙基（Simon Esshaki）首先演講，分享基督徒毋寧死，也不放棄基督教信仰的故事。



埃沙基神父指，殉道者包括伊拉克基督徒、迦勒底人、亞述人和敘利亞基督徒，「如果我們信仰的所有殉道者只是否認對耶穌的信仰，他們本可以活著擺脫困境，但他們都沒有這樣做，向我們示範在日常生活如何活出信仰、如何忠於主。」



他宣稱，殉道者教曉我們很多關於如何背起十字架、如何跟隨基督、如何堅持到底的知識，並概述導致迦勒底天主教會第一任族長死亡的事件，因為拒絕屈服於皈依異教的壓力。



「族長與5位主教和大約100名神父都被斬首，因為他們沒有否認對耶穌基督的信仰，我們每天都被呼召將生命獻給耶穌，接受祂進入我們的內心，為自己而死，成為主的犧牲者，這樣我們就可以在這個地球上保持忠誠，並準備好進入每當主呼召我們時，就有永生。」



埃沙基神父的演講，對許多來自中東的基督教社區人士來說非常重要。據《基督郵報》（Christian Post）引述，這些詳細闡述了遭受迫害的經歷。



來自密歇根州的蘭娜·塞勒姆（Ranna Salem）表示，在伊拉克北部、土耳其、敘利亞、伊朗，基督徒遭受很多迫害，但沒有多少人知道他們發生了什麼。



她希望能得到更多的關注，「我們生活在美國，人們認為基督教是一種特權宗教。但在中東，情況恰恰相反，他們是最受迫害，是二等公民，被看不起。他們只是經歷了很多痛苦，在法院系統中沒有得到平等或公平的待遇，我們可以做很多事情來改善與鄰居的處境，發起遊行希望更多人們要注意。」



遊行人士還包括伊拉克巴格達人薩默爾（Samer），他與7位基督徒住在聖地亞哥，自稱是迦勒底社區的一員。他解釋，來這裡遊行只想表達對殉道的迦勒底人的支持，其中很多人是社區裡的家人和親戚。

