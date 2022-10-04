美南浸信會堂會撐同性戀 被聯會開除

美南浸信會執行委員會周二（27日）投票決定將兩間會員堂會從聯會中開除，其中一間支持同性戀行為。



浸信會新聞社報導，執行委員會批准證書委員會的建議，開除北卡羅來納州格林斯伯勒的大學公園浸信會教會（College Park Baptist Church），理由是「公開肯定、批准和支持同性戀行為」。



另一間被開除的教會是新澤西州富蘭克林維爾的奇異恩典社區教堂（Amazing Grace Community Church），理由是「缺乏合作表明……解決對涉嫌歧視行為的擔憂。」



執行委員會在會議指出，證書委員會確定這些教會超出了美南浸信會的信條範圍。



大學公園浸信會教會在其網站表示，這是一間「歡迎 LGBTQIA 的浸信會教堂，我們對 LGBTQ 友好，教堂有許多 LGBTQ 成員，此外還有同性戀牧師、執事和同工。」該網站還稱：「我們舉行同性婚禮，並歡迎在其他教堂被人用聖經打壓的人。」



根據美南浸信會信仰聲明《 Baptist Faith & Message 2000》，基督徒應該反對「一切形式的性不道德，包括通姦、同性戀和色情」。



該項信仰聲明在2012 年通過，決議如下：



1.我們向那些嘗試抗拒同性吸引，然而過著同性戀生活方式的人表達關愛；



2.我們反對任何形式的同性戀抨擊，包括對同性戀者作出不尊重的態度、仇恨言論，以及仇恨煽動行為；



3.鼓勵美南浸信會信徒和堂會，為著同性戀行為爭扎的人，提供富有同情心、救贖事工；



4.我們宣告基督為那些願意轉離罪孽的人，罪得赦免。

