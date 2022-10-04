華福疫後宣教調查：華人教會強化社區關懷

世界華福中心發佈「後疫情宣教實況調查」，收集各地區在疫後兩年多以來的宣教實況，發現疫情阻短宣，宣教士難取簽證；在疫下華人教會轉而強化社區關懷。



該次調查對象為各地區的教牧，宣教動員或前線工作者，差會同工，神學院領袖，推動宣教事工之機構代表，受訪者年齡以51至60歲佔多，其次是41至50歲，男性佔六成多、女性佔三成，受訪地區包括港香、台灣、新加坡、馬來西亞、北美、紐澳等。



疫情阻短宣 宣教士難取簽證



受訪者回應觀察到華人教會面對後疫情時代的挑戰時，最多人指出是無法差出跨國短宣隊，難以鼓勵弟兄姊妹參與普世宣教。



星馬地區更受到「疫情中信徒流失還在摸索遠距離牧養與宣教可能」的影響；紐澳地區相較更關注「傳統宣教策略需要暫停，又找不到新的宣教策略」的困境。



宣教機構和前線宣教士奉指出，在當地獲取物資遇到極大困難，並且難以取得簽證無法前往宣教地區或須要撤離。



香港相較其他地區，宣教機構更多面臨整體財務的支持下滑的困境；香港與紐澳地區較其他地區更強調「宣教士留在工場，但過去的服事策略已不適用，需要找到新的策略」。



疫下華人教會強化社區關懷



對於後疫情時代所在地的華人教會的本地跨文化宣教情況，大部分集中在強化社區的關懷（74.5%），其次是本地移民和難民事工（44.5%），以及本地移工關顧事工（40.9%）。



台灣地區相較其他地區較少觀察到本地移民和難民事工發展，香港地區相較其他地區更多開始關顧移居去其他國家的會友的事工。



調查亦發現，所在地方的教會進行本地跨文化宣教，集中在強化社區的關懷（68.6%）。從會友的角度，認為最值得關注的宣教議題是「傳統模式之外新興宣教型態的可能性」、「世代之間的議題」、「網絡聚會與網絡宣教興起及應用」，三者皆佔六成以上。



北美與紐澳兩地對營商宣教的具體策略關注度較低，反而關注人口流動與城市宣教的議題。



疫情危機之中，教會牧者經常提到的說話是，勉勵會友勇敢前行、疫情危機化作轉機等。



華福表示，一場疫情使得生活形態、商業模式、教會生態、宣教策略，面臨猛烈的劇變，然而神福音的大能總是在人類軟弱中被顯明，在這場空前的疫情之後，信徒思考如何與上帝的計劃對齊。



世界華福中心於9月29日設研討會，反思過去探索未來宣教的出路，是次「後疫情宣教實況調查」為研討會的前奏。

