恩光書院辦課程 專訪梁永泰院長：培育先知視野破世局

香港出現人才荒,人才除了擁有工種上的專業資格,還需具備洞悉未來的視野,恩光書院開辦《未來與創造證書課程》,培養基督徒領袖從未來趨勢與科技,個人微觀結合到社會宏觀,以「先知+視野」的素質回應多變的世代;本報走訪梁永泰院長探討未來世界是一個怎樣的格局?



梁永泰:未來領袖超越「獅子山精神」



攻讀未來學的梁永泰認為,創造是來自上帝的性情,從無到有;未來是人類推進上帝的創造工程。香港重提「獅子山精神」,一種吃苦憤發的毅力,但還不足夠,香港需要一個新的世界格局,具備超越未來的世界觀。



世界觀是對周邊現實的詮釋,隨著人成長對世界的判斷有所不同,有的從競爭中成長,現實世界就是要競爭才能生存;有的是實用主義;有的是人本主義,總括而言之世界觀提供人生存的希望和動力。



基督徒何需世界觀?



今天世界格局大挪移,對基督徒有何關係?梁永泰指出,基督徒的信仰視野需走向「多」與「一」 ,信仰以往是個人化,信者得救上天堂,以及提供社關服務,今天的信仰包含著創造,上帝愛世人包含整個宇宙,萬物同歸於一,因此,基督徒需要有世界觀。



有說經濟重心回到亞洲,世界觀是否建構在經濟、軍事、政治上呢?梁永泰認為,世界觀建基於上帝創造的時序與平衡,包括人世間的所有領域。



他分析,傳統的歐洲從上帝看世界,歐洲文藝復興時代從天上轉看人間。啟蒙運動理性行先、科學為本,信仰被邊緣化,人成為宇宙中心,以為可以控制未來,可是人類控制不到命運,科學解釋不到一切。二戰帶來毀滅性破壞、今天的俄烏戰爭令歐洲陷入危機,突顯世界秩序失衡,德國改革宗神學家莫特曼(Jürgen Moltmann) 的盼望神學從基督再來的啟示,給人積極面對疾苦,同樣安慰今天的世人。



梁永泰續指,啓蒙時代著重「一」(One),後現代傾向「多」(Many),多與一在三一神論得到解決,上帝的創造是「各從其類」(Each of its own kind; 就是One and Many)即「多」與「一」,民族與民族、國家與國家之間既多而合一。



歐洲危機、香港問題的未來在這基礎上得到解決,多與一怎樣結連是一門學問,中國「四大史學家」 之一錢穆指:「現代人類文明最重要是,未來乃文化多元並兼相容。」



凡此種種,21世紀的基督徒沒可能與世界脫節,過著獨善其身的信仰生活。



課程培育學員「先知+視野」的素質



恩光書院開辦《未來與創造證書課程》跟「多」與「一」亦息息相關,梁永泰表示,課程涉獵廣闊,包含未來、工作、家庭、品格。坊間領袖訓練著重技能、性格、地位;但未來領袖需具備「先知+視野」的素質。



「課程幫助學員開竅,發現生命有很多可能性、世界不可預測、認識永遠價值等視野,以此來回應今天的世界危機、香港人在港及海外的身分等,教會的主日學不足以應付此。正如1952年宣教士離開中國,教會亦需重新認識何謂愛國、西方、洋人、中體西用,當時教會提供的訓練同樣不足以回應時代的變遷。」



恩光書院教育使命:微風雨中,萬物潤澤



至於課程對香港人帶來甚麼啟示?梁永泰直指,基督徒與上帝是立約的群體,祂要我們管理大地,因此我們也需關心世界局勢、社會政治,重啟我們的信仰與身分,基督教信仰不單是機械式的文化,要有高維度的召命,同時卑微服侍。



在教會層面,教會是基督的身體,作為世上的光進入大眾媒體,與大眾文化接軌,同時嚴肅對待信仰。



恩光書院透過教育塑造人品格,猶如宣教士到工場藉著學校建立人的生命,梁永泰分享同學們在過往上課後的得著,同學來自不同行業和地區,有當醫生的同學在課程後,行醫之時不忘關心病人全人的生命;有同學願意作中國內地與香港人的和平之子。



最後,梁永泰盼望恩光書院的教育,起到細水長流、默默耕耘、潛移默化的作用,正如中國人所說:「微風雨中,萬物潤澤。」



