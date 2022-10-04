恩光書院辦課程 專訪梁永泰院長：培育先知視野破世局

香港出現人才荒，人才除了擁有工種上的專業資格，還需具備洞悉未來的視野，恩光書院開辦《未來與創造證書課程》，培養基督徒領袖從未來趨勢與科技，個人微觀結合到社會宏觀，以「先知＋視野」的素質回應多變的世代；本報走訪梁永泰院長探討未來世界是一個怎樣的格局？



梁永泰：未來領袖超越「獅子山精神」



攻讀未來學的梁永泰認為，創造是來自上帝的性情，從無到有；未來是人類推進上帝的創造工程。香港重提「獅子山精神」，一種吃苦憤發的毅力，但還不足夠，香港需要一個新的世界格局，具備超越未來的世界觀。



世界觀是對周邊現實的詮釋，隨著人成長對世界的判斷有所不同，有的從競爭中成長，現實世界就是要競爭才能生存；有的是實用主義；有的是人本主義，總括而言之世界觀提供人生存的希望和動力。



基督徒何需世界觀？



今天世界格局大挪移，對基督徒有何關係？梁永泰指出，基督徒的信仰視野需走向「多」與「一」 ，信仰以往是個人化，信者得救上天堂，以及提供社關服務，今天的信仰包含著創造，上帝愛世人包含整個宇宙，萬物同歸於一，因此，基督徒需要有世界觀。



有說經濟重心回到亞洲，世界觀是否建構在經濟、軍事、政治上呢？梁永泰認為，世界觀建基於上帝創造的時序與平衡，包括人世間的所有領域。



他分析，傳統的歐洲從上帝看世界，歐洲文藝復興時代從天上轉看人間。啟蒙運動理性行先、科學為本，信仰被邊緣化，人成為宇宙中心，以為可以控制未來，可是人類控制不到命運，科學解釋不到一切。二戰帶來毀滅性破壞、今天的俄烏戰爭令歐洲陷入危機，突顯世界秩序失衡，德國改革宗神學家莫特曼（Jürgen Moltmann） 的盼望神學從基督再來的啟示，給人積極面對疾苦，同樣安慰今天的世人。



梁永泰續指，啓蒙時代著重「一」（One），後現代傾向「多」（Many），多與一在三一神論得到解決，上帝的創造是「各從其類」（Each of its own kind; 就是One and Many）即「多」與「一」，民族與民族、國家與國家之間既多而合一。



歐洲危機、香港問題的未來在這基礎上得到解決，多與一怎樣結連是一門學問，中國「四大史學家」 之一錢穆指：「現代人類文明最重要是，未來乃文化多元並兼相容。」



凡此種種，21世紀的基督徒沒可能與世界脫節，過著獨善其身的信仰生活。



課程培育學員「先知＋視野」的素質



恩光書院開辦《未來與創造證書課程》跟「多」與「一」亦息息相關，梁永泰表示，課程涉獵廣闊，包含未來、工作、家庭、品格。坊間領袖訓練著重技能、性格、地位；但未來領袖需具備「先知＋視野」的素質。



「課程幫助學員開竅，發現生命有很多可能性、世界不可預測、認識永遠價值等視野，以此來回應今天的世界危機、香港人在港及海外的身分等，教會的主日學不足以應付此。正如1952年宣教士離開中國，教會亦需重新認識何謂愛國、西方、洋人、中體西用，當時教會提供的訓練同樣不足以回應時代的變遷。」



恩光書院教育使命：微風雨中，萬物潤澤



至於課程對香港人帶來甚麼啟示？梁永泰直指，基督徒與上帝是立約的群體，祂要我們管理大地，因此我們也需關心世界局勢、社會政治，重啟我們的信仰與身分，基督教信仰不單是機械式的文化，要有高維度的召命，同時卑微服侍。



在教會層面，教會是基督的身體，作為世上的光進入大眾媒體，與大眾文化接軌，同時嚴肅對待信仰。



恩光書院透過教育塑造人品格，猶如宣教士到工場藉著學校建立人的生命，梁永泰分享同學們在過往上課後的得著，同學來自不同行業和地區，有當醫生的同學在課程後，行醫之時不忘關心病人全人的生命；有同學願意作中國內地與香港人的和平之子。



最後，梁永泰盼望恩光書院的教育，起到細水長流、默默耕耘、潛移默化的作用，正如中國人所說：「微風雨中，萬物潤澤。」



《未來與創造證書課程》詳情與報名，請參恩光書院網頁

