世界糧食報告出爐：浪費食物趨勢加劇

《世界糧食安全和營養狀況2022》報告指，全世界為消除饑餓糧食不安全出現倒退現象；教宗方濟各近日為一國際日宣傳時，亦提到「浪費糧食就是糟蹋人」，強調世界生活富足的人與挨餓的人存在嚴重不平等。



最新一份《世界糧食安全和營養狀況2022》報告出爐，指出全世界為消除饑餓、糧食不安全和一切形式的營養不良方面正倒退現象，由於世界最近沖突、極端氣候和經濟沖擊，加劇導致糧食不安全和營養不良趨勢，營養食物價格高昂，不平等現象日益惡化，將繼續對糧食安全和營養構成挑戰；報告同周時對目前世界各地主流糧食和農業政策支持措施進行評估。



據梵蒂岡新聞網消息，教宗為國際糧食損失和浪費問題宣傳日9月29日向聯合國糧農組織組幹事屈冬玉寄發訊息，指出「不能忽視這問題」，需迫切「為呼求正義的飢餓者撕心裂肺的吶喊」做出實際回應。



他並指，「丟棄文化」嚴重，當世界有人挨餓或死於飢餓時，有些人 「明知道非常多的人無法取得適合的糧食」，卻將糧食丟進垃圾桶，或因缺乏必要資源無法送達終端消費者那裡，令人感到羞愧和擔憂，呼籲「整個國際社會必須動員起來」解決這個問題，勸勉每一個人「有意識且負責任地調整自己的生活風格」，以免「任何人缺乏他賴以生存的糧食」。



教宗在2019年對歐洲食物銀行成員演講時，也重申必須「為了重新分配而收集，不要為了浪費而製作」。

