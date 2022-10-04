港府放寬防疫措施 宗教處所人數12人一組

因應政府新一輪防疫措施，宗教處所之人數限制維持為處所容納量上限之85%，循道衛理聯合教會、香港聖公會向屬下堂會發出通告。本報據政府9月30日的公布消息，10月6日起宗教處所每組人數上限增加至12人，處所容納量維持上限85%。



循道衛理聯合教會會長林津9月21日於教會網頁發出總議會消息，根據政府9月20日公佈的《預防及控制疾病條例》下之公共衞生緊急規例，維持現行社交距離措施，生效日期為9月22日至10月5日。



宗教處所之人數限制，維持為處所容納量上限之85%及8人一組，所有進入堂所之人士均須使用「安心出行」及出示「疫苗通行證」，並須全程佩戴口罩（領聖餐時可獲豁免）。



政府亦於8月8日公佈「疫苗通行證」加入「紅碼」（確診者）及「黃碼」（從海外地區或台灣抵港人士），以識別有較高2019冠狀病毒病傳染風險之人士。處所負責人須按相關規定拒絕有關人士進入處所；呼籲未能接種疫苗而暫時未能回到禮拜堂之弟兄姊妹透過不同方式保持聯繫，互相關心。



香港聖公會於9月26日以「政府修訂疫苗通行證接種要求及適用年齡」為題，引述政府分兩階段修改現行的疫苗通行證要求。



5至11歲人士9月30日起為符合疫苗通行證的接種要求，須已接種了第二劑疫苗，或在進入教堂當日前的三個月內接種了第一劑疫苗。11月30 日起該類人士須已經接種第二劑疫苗，方符合疫苗通行證的接種要求。



至於12歲或以上人士，9月30日起須已接種第三劑疫苗，或在進入教堂當日前的五個月內接種第二劑疫苗；11月30日起須已經接種第三劑疫苗，方符合疫苗通行證的接種要求。



宗教處所每組人數上限增至12人 容納量上限85%



本報據政府9月30日公布的最新疫情發展，10月6日起進一步放寬部分社交距離措施，表列處所包括宗教處所，每組人數上限增加至12人，人數限制維持為處所容納量上限的85%；所有涉及表列處所運作的員工須每三天在進入處所前進行快速抗原測試。

