日本基督教殯葬公司：在線沙龍傳福音

日本有基督教殯葬公司改名，舉辦在線沙龍、海洋撒葬等服務，通過葬禮傳遞福音。



日媒Christian Press報導，主要在關東和關西地區經營的基督教殯葬公司「株式会社創世ライフワークス社」10月1日改更名為 「株式会社ライフワークス」。



該公司代表董事野田（野田氏は ）解釋，公司旨在提高企業價值，並實現進一步增長：「通過葬禮和集會，我們希望人們能夠正視如何過著上帝賦予的生活。我們將進一步堅定決心，繼續做通向生活的工作，公司自成立以來就沒有變過。」



野田續指，公司目前經營一家名為「基督教殯儀館」的在線沙龍，在日本面臨的超老齡化社會中，活動目的是通過葬禮傳遞福音，從葬禮探討如何慰藉留守者。活動西野克雄牧師擔任總督導，此是所未有的開創性試驗場所，參加者可以在這裡「從神學」和「從實踐」了解基督教的葬禮和死亡。



所有講座於線上舉行，每月舉辦兩次，此外，公司還策劃實體特別講座，例如由活躍的行政書記員和文物收藏家擔任講師，以及不定期參觀安息禮拜的靈堂，參加者有基督徒，希望了解基督教葬禮儀式的意義；也有對將生死觀視為宗教研究感興趣的人，以及想更多了解生命終結的人。



「株式会社創世ライフワークス社」於2006年4月在大阪成立，經過16年的發展成為一家跨宗派的基督教殯葬公司，根據福音工作提出新的葬禮風格和結構。總公司設於神奈川縣鎌倉市，在大阪和京都設有辦事處，參與了基督教葬禮、各種臨終研討會、墓地和墓碑、海洋撒葬和遺物處理等。

