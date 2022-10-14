信徒成長通過苦難？勿將痛苦合理化

苦難是美好的，這是一種危險的想法，而且衍生出兩問題：將痛苦合理化；沉溺在「自癒」的思想。苦難是懸謎，沒人知曉箇中奥秘，面對苦難的正確態度，是回歸上帝的主權。



教會有一種傳統思想，人在地上生活不如意難免有苦，而信徒成長是通過痛苦經歷而發展出來的，這是一種危險和激進的想法，且衍生出兩個問題：將人間苦難合理化；沉溺在「自癒」的思想。



舉例戰爭帶來苦難，但這是人民自己取抉，還是被動地接受？我們是否仍然要歌頌戰爭帶來的人間疾苦，為的是磨練人堅強？



教會遇到苦難的問題，通常引用雅各書1章2至4節，勸勉信徒落在百般試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐等。讀聖經需著重文本、當時代的背景、特定的群體，作者在雅各書是鼓勵信徒追求完整和成熟的信仰生命，並不是僅僅接受痛苦，或者從痛苦中解脫出來。



希伯來書12章1至3節提醒信徒，在人生的旅程以甚麼的態度面對：「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程 。」



人面對苦難正確的態度是，定睛仰望耶穌基督，向著上帝的應許奔跑，既不要放縱情慾只顧追求地上的快樂，也不是一面倒歌頌人間苦難帶來的「好處」，以免沉溺在「自癒」的思想。因此，苦難是懸謎，沒人知曉箇中奥秘，面對苦難的正確態度是回歸上帝的主權。

