迪士尼與大學支助學生 製作倡議墮胎電影

迪士尼、谷歌、南加州大學推出協助學生製作倡議墮胎權利的電影項目，觸發支持生命的團體抗議。



南加州大學（University of Southern California）8月17日公佈一項名為「Reproductive Rights Accelerato」計劃，向至少三名電影系的學生提供25,000美元資助，用於有關墮胎為主題的電影劇本。校方並指出，該項計劃是回應美國最高法院在6月推翻「羅訴韋德案」 （Roe v. Wade），試圖透過大眾媒體擴大對話空間，讓社會大眾對墮胎的態度和政府政策改變。



南加州大學學生法里爾（Morgan Farrier）表示，希望得到資助，這不只用來促進墮胎辯論或為支持墮胎人士的一方，也透過電影為那些打掉胎兒感到遺憾的婦女，或對自己的決定感到滿意的人，甚至未能符合資格進行墮胎者的故事，因此希望大學校資助的範圍廣闊，也為到未有出生權利的政策。



該項計劃得到迪士尼、索尼影業、谷歌等大企業支持，這些公司承諾如果員工前往另一州進行墮胎，將會向她們提供經費，並聲稱：「公司致力消除障礙，為有關員工及家庭提供優質的生活，無論她們住在哪裡。」



關注家庭生活問題的分析師妮可·亨特（Nicole Hunt）指出，透過電影講述故事是有力的推廣活動，反對墮胎的親生命運動組織也製作故事來抗衡，她舉例基督教活動家柯克卡梅倫（Kirk Cameron）與肯德里克兄



該片根據真實故事改編，講述一對年輕夫婦意外懷孕，選擇了人生，並為孩子製定了收養計劃。



亨特表示，這部電影是「對愛和寬恕力量的動人描述」她預計：「由於支持生命的運動將講故事作為優先事項，它不僅會改變這個國家的墮胎法，還將感動人的心靈，讓人看到胎兒是值得保留，值得擁有自己的生命和別人的愛。」

