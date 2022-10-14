教會開設咖啡館 為海外社區提供清潔水

新澤西州大型教會開設咖啡店，聘請特殊需要人士，並將銷售用於慈善事業，為海外社區提供清潔水。



該教會名為Liquid Church，周一（3日）在帕西帕尼學習中心(（Parsippany）為開辦的咖啡店（Clean Water Cafe）舉行開幕儀式，包括市長在內約100人出席。



該咖啡館將為自閉症或唐氏綜合症等有特殊需要的成年人提供就業機會，同時還將收益用於為非洲和中美洲社區提供「清潔水咖啡館項目」（Clean Water Cafe）。



教會傳訊經理布魯克（Brooke Stempert）表示， 聘請的員工本著包容、支持原則，不論是自閉症、唐氏綜合症或其他有特殊需要的人士，都一律公平對待。



此外，作為非營利組織，咖啡館一切收益用來幫助非洲、中美洲有需要的人民，提供清潔水這項計劃是全球性的，希望通過咖啡館將福音帶到不同的地方，並且相信有特殊需要的人可以永遠改變世界，而進入咖啡館的顧客也成為支持者。



咖啡館原本在2020年開幕，可是新冠肺炎疫情影響，計劃推遲了兩年。該教會主任牧師蒂姆·盧卡斯（Tim Lucas）在兩年前接受媒體訪問時指，「清潔水咖啡館項目」是一整套的構思，包括關顧有特殊需要孩子的父母、提供支援小組等。



盧卡斯指出，教會為特殊需要人士提供的服務，落後了30年，有必要急起直追，我們的合作夥伴都是來自千禧代，20多歲至30多歲的弟兄姊妹。

