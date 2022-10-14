聖經博物館被批藏黑市 千年「福音書手稿」歸還希臘修道院

具有1000年歷史的「福音書手稿220」一個世紀多後歸回原主，從美國華盛頓特區的聖經博物館（the Museum of the Bible）送返希臘茲拉馬的科西尼察修道院（Kosinitza Monastery）。



「福音書手稿220」（Evangelistary Manuscript 220）為11世紀手抄聖經手稿，被視為世界上最古老的福音書手稿之一，於第一次世界大戰時被保加利亞軍隊盜奪，輾轉流入華盛頓特區聖經博物館，今年9月29日在科西尼察修道院舉行正式歸還儀式。



聖經博物館在官方網頁公佈消息，並且說明該份手稿失竊的歷史。



據文件揭示，第一次世界大戰期間，希臘經歷了國家分裂，兩個政府派系發生戰爭，保加利亞軍隊控制了希臘東北部被稱為東馬其頓的部分地區。



1917 年3月27日晚上，「60名罪犯」強行闖入茲拉馬的科西尼察修道院，毆打兩個年長的神父，強迫他們說出修道院寶物藏處，最後游擊隊盜走431份手稿，以及有價值的印刷書籍、珍貴物品和3,000元德拉克馬現金，動用24輛騾子運送戰利品。



第一次世界大戰之後，該批手稿在德國被售出，部分流入美國機構成為收藏文物，保加利亞政府向希臘退還部分，近300份手稿最終成為斯拉夫拜占庭研究中心伊萬·杜伊切夫教授的藏品。



根據聖經博物館的經銷商記錄，俄克拉荷馬城的綠色收藏館於2011年6月8日在佳士得拍賣會上購買該手稿，2014 年將其捐贈給聖經博物館。2019 年聖經博物館與明斯特大學 (University of Muenster) 的新文學院就博物館藏品啟動交還程序。



此外，聖經博物館近年屢被指從黑市獲得數千本聖經文物，部分是2011年阿拉伯之春局勢動盪中從該國獲得，2017年大約450塊楔形文字的碎片、3,000個被稱為布拉（印章）被送回伊拉克。



聖經博物館亦於去年6月將收藏品內約5,000件文物，包括手稿，葬禮面具，棺材和雕像頭像通過美國政府交給埃及。

