全球調查：大多數青少年稱耶穌是「人形的神」





基督教民調機構巴納（Barna）發佈調查，從 26 個國家的青少年之中，大部分稱耶穌是「人形的神」，祂來「赦免我們的罪」。



巴納針對世界各地青少年對耶穌的積極態度進行調查，但不太確定耶穌對世界、對個人生活的影響。 調查涵蓋近 25,000 名 13-17 歲的青少年，跨越不同的信仰團體和 26 個國家。



大約一半（49%）的青少年將耶穌描述為「愛」並提供希望（46%)，五分之二（43%）的青少年表示祂關心人；超過三分一的人表示祂他值得信賴（39%）和慷慨（37%）。



近一半（47%）的人相信耶穌被釘死在十字架上，三分一的人相信祂復活了，儘管在其他信仰的青少年中這一比例下降到 15%，而在沒有信仰的青少年中這一比例僅為 13%。



當被問及甚麼最能描述他們對耶穌是誰的理解時，最大比例的青少年（31%）說祂是「人形的神」。



關於耶穌哪特徵對他們最重要，青少年選擇「提供寬恕」（39%）作為他們的答案。



當被問及對耶穌的哪項描述對他們最重要時，最常見的回答（36%）是「耶穌是人形的上帝，祂來赦免我們的罪」。只有 6% 的青少年說耶穌「無關緊要」，只有十分一的人說祂「反對猶太傳統而聞名」。



報告指出：「青少年很少看不起耶穌……全球對耶穌的印像是祂值得信賴、慷慨和智慧。」儘管對耶穌有這些積極的看法，但只有四分一（24%）的青少年認為，祂對當今世界產生了真正的影響，不到四分一（23%）的青少年認為可以與耶穌建立個人關係。



此外，巴納在報告補充，有一種滯後的感覺，即耶穌今天親自並積極參與生活。在整個世代中，對於耶穌的道成肉身、復活和當今的相關性，人們幾乎沒有掌握或相信教義，即使青少年為他的生活和品格原則喝彩。



「這不僅反映在青少年身上，也反映在那些教導或領導他們的人身上，尤其是在基督教圈子裡。成年人是否向這一代人展示了他們在耶穌的品格中所頌揚的原則在日常生活中也很重要。」

