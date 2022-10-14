「慕拉第華人宣教大會」元宇宙開幕：疫情下移民群體新焦點

「2022華人宣教動員大會」9月22至24日線上舉行，紀念慕拉第對華宣教殉道110周年，開幕儀式透過元宇宙展現；柏有成博士呼籲教會將宣教重點從10/40之窗，轉移至因疫情關係移民到其他國家的新移民。



在開幕禮，主持以虛擬形象出現介紹動員大會的異象及特色，指出神國的復興運動加上數字化，宣教時代已來到，並且以新的異象、心智、更新的呼召喚醒沉睡的商人，回應新的營商宣教契機。



芝加哥華僕領導力中心劉主生，以慕拉第宣教士的簡史為開幕禮的演講，慕拉第清末來華40年留給華人榮耀的見證，流傳後世的名言有：「假若我有千條性命，都要全部給中國人；在世上沒有比搶救靈魂進入天國更喜悅的事情了。」



前基督使者協會總幹事柏有成以「華人教會代際承傳與宣教」為主題，分享華人教會面對疫情的挑戰時，如何成全宣教的使命。



柏有成指出，他與慕拉第同屬於浸信會，慕拉第為浸信會早期的會友，他屬於美南浸信會信會第一浸信會。



他繼而指出，教會一直面對疫情的挑戰和受到衝擊，以致宣教事工受阻礙，勉勵會友將宣教重點從10/40之窗，轉移至因疫情關係移民到其他國家的群體，例如英國、澳洲的新移民，他們也需要福音，妣此作為新世代的宣教視野。



至於華人教會怎樣實踐代際承傳，柏有成認為年青一代的信徒流失率高、美國社會世俗化，這些都是很大的因素，預計美國基督徒50年之後將會下降至35%，因此教會的角色很重要，面對信徒在信仰上各種的挑戰，需要一種前瞻的眼光和聖經為本帶領他們度過每一個難關。



柏有成認為，新一代的宣教事工是有盼望的，上帝不會遺忘每一個世代，並且勝過陰間的權柄，只要信徒願意承擔。作為教會好像一個特殊的細胞，餵養其他的細胞，讓其他的細胞有養分製造更多的細胞，然後分出去，上帝的國度必興旺。



「2022華人宣教動員大會」由BRC美國伯特利中心、芝加哥華僕領導力中心、全球僕人領導力復興平台共同主辦；迪拜華人商道團契、帶路駱商平台協辦。



該次大會呼籲大家集眾人之心、之力、之源、之智，完成上帝的旨意，大會另設「動員工作坊」，由9月26日至10月1日，鼓勵學員聽道、悟道、行道。



大會講員及主題計有：林治平教授「慕拉第來華宣教史」，陳世欽牧師「東南亞宣教與差傳縱覧與展望」，佈倫森牧師「土耳其宣教的復興與逼迫」，柏有成博士「疫樣眼光：北美華人教會代際承傳與宣教」等。

