戈蘭高地發現7世紀金幣 證穆斯林征服拜占庭

以色列房屋管理局在黑門溪自然保護區的巴尼亞斯遺址發現44枚拜占庭金幣，年代追溯到公元635年穆斯林征服拜占庭巴勒斯坦的時期。



在巴尼亞斯（Banias）附近的一座古牆上，一座羅馬時代的城市，位於戈蘭高地赫爾蒙山腳下的天然泉水旁，以色列考古學家發現44枚金幣，顯然是公元7世紀金幣擁有者藏在那裡，也提供了證據：穆斯林征服了黎凡特（地中海東部諸國及島嶼）的拜占庭帝國（即東羅馬帝國）。



巴尼亞斯現已成為國家公園，作為考古遺址，巴尼亞斯在幾個時期圍繞著一個大泉水定居，最初是由迦南人建立，他們將一座神殿供奉給巴力神。在希臘化時期，巴尼亞斯是大潘神（god Pan）的崇拜地點（該地點的原始希臘名稱由此而來）。



該定居點在羅馬早期達到頂峰，當時希律王和兒子菲利普二世徹底重建了這座城市，並將其命名為凱撒利亞腓立比，以紀念羅馬皇帝奧古斯都。



根據基督教傳統，巴尼亞斯因使徒彼得宣布耶穌為基督的地方而聞名，耶穌將天國的鑰匙交給彼得。拜占庭時期，在泉水旁修建了一座教堂，1129年，十字軍對這座城市進行防禦工事，使其成為進攻和征服大馬士革的軍事基地，但這只維持了短暫日子，因為穆斯林在公元1132年征服了這座城市。



以色列房屋管理局（Israel Anqituities Authority）錢幣專家加布里埃拉·比約夫斯基（Gabriela Bijovsky）檢查全由古羅馬發明的金幣（gold _solidus_ coins）組成的硬幣儲藏室，並確定了一些屬於福卡斯皇帝（公元602-610年）的硬幣，以及許多由赫拉克略皇帝（公元610-641年）鑄造的硬幣，赫拉克略的最新硬幣將硬幣囤積的年代追溯到公元635年穆斯林征服拜占庭巴勒斯坦的時期。



以色列房屋管理局局長伊萊·埃斯庫西多（Eli Escusido）表示：「硬幣囤積是一項極其重要的考古發現，因為它可以追溯到巴尼亞斯市和整個黎凡特地區歷史上的一個重要過渡時期，以色列古物管理局和國家公園管理局將共同努力，向公眾展示這些寶藏。」

