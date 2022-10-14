調查：美天主教徒、西班牙裔最關心氣候災難

國際人道主義機構發表一項調查，在美國天主教徒和西班牙裔最關心氣候變化，Z世代和千禧一代更以行動服侍社區來回應。



國際人道組織天主教救濟會（Catholic Relief Services）委託研究公司進行調查，於今年8月24日至30日在線訪問2,009名美國成年人，按世代、地區、種族或民族、宗教信仰（天主教與非天主教）進行整體分析。



調查發現，雖然大多數美國人（81%）非常或有些擔心氣候變化對美國的影響，但西班牙裔（92%）是最擔心的人群，其餘是黑人（86%）和白人（76%)。



Z世代（84%）和千禧一代（87%）比 X世代（76%）更有可能表達對美國氣候變化影響的擔憂。



在考慮信仰因素時，與非天主教徒（79%）相比，更多的天主教徒（85%）對美國氣候變化的影響表示擔憂。



天主教救濟會發言人布列塔尼（Brittany Wichtendahl）表示，該會專注於天主教和西班牙裔人口統計數據，「作為美國天主教會的組織，對天主教徒和西班牙裔美國人的觀點特別感興趣，因為他們是增長最快的天主教人口，受訪者不知道這是天主教徒贊助的民意調查。」



進行該次調查源於國際發生氣候緊急情況，包括巴基斯坦的大規模洪水，導致該國三分之一的地區被淹沒，數百萬人流離失所，超過 1,600人死亡。



天主教救濟會在100 多個國家開展服侍，設立救濟基金向受洪水影響的3,800多家庭提供現金援助，還幫助成千上萬的家庭修復水源系統。

