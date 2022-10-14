生命倫理研討會 探討長者靈性支援

第8屆天主教生命倫理研討會近月舉行，主題為「寧安善終金齡路：天主教的靈性回應」，探討長者的靈性需要、信仰和靈性的支援、如何舒緩現代老齡化的挑戰、安寧善終的跨文化反思等問題。



「第8屆天主教生命倫理研討會」由聖神修院神哲學院生命倫理資源中心、香港天主教教區生命倫理小組等機構舉辦，於6月25至26日在明愛專上學院演講廳實體與網上同步進行。



湯嘉偉博士、郭少棠教授、呂志文神父於6月26日主持總結會時，簡介各講員在多場講座的信息，有指到信徒需重新尋回信仰的核心，相信天主是為了甚麼，謝建泉醫生在講座中指出有人以為信了教一定得救；陳志明神父則強調信徒宜反思信仰基礎是否足夠；關俊棠神父亦提到靈性怎樣划到深處，信仰縱使有任何形式，最終還是信徒怎樣與上主連結。在今天香港環境怎樣去做？各人有不同的局限，長者有個人的文化與思想限制，生命回顧並非簡單容易的事情，因此靈性的關顧並非抽象的概念，現實生活上找尋其中的力量。



在研討會上，有講員提出另一個概念，在香港急劇轉變的社會需面對跨文化、追尋知識。香港廣義基督徒佔人口七分一，面對不同信仰或沒有信仰的人，生命價值的追尋用甚麼語言去溝通？例如50、60歲準備步入金齡的人士，面對多樣的問題，如照顧年長的父母、年青的子女，藉著天主教的豐富資源跨界別、跨性別地去提供服，堂區的角色很重要來去落實工作，建議堂區作為單位延伸討論該問題研，討會之後將跟進包括研究和推廣。



此外，長者怎樣接受自己？林艾雯修女提出道謝、道我、道別、道歉來接受現況，鼓勵大家幫助身邊的長者如此這樣行，而且尋回自己的信仰。

