文藝復興油畫《童貞女與聖子》化身聖誕郵票





儘管距離聖誕節還有兩個月，美國郵政總局上月底在波士頓美術館舉行奉獻儀式，發行一款名為《童貞女與聖子》的聖誕郵票。



美國郵政服務組織發展副總裁傑里米·烏特巴克（Jeremy Utterback）表示，該張聖誕郵票上面印有世界上最受尊敬的圖像之一「聖母瑪利亞抱著嬰兒耶穌」，這是一件美麗的藝術品，每年的這個時候都有特別的意義。在意大利文藝復興時期的基督教藝術中，對聖母瑪利亞和小時候的基督的詮釋展現了母親和孩子之間的甜蜜紐帶。郵票描繪了《童貞女與聖子》，這是一幅油畫，由一位不知名的佛羅倫斯藝術家創作，創作於16 世紀上半葉。



藝術史學家長期以來一直想知道這位藝術家的身份，有時將這幅畫和類似的畫作與眾多16世紀人物的名字聯繫起來。今天，學者們將這幅「童貞女與聖子歸於一位佛羅倫斯藝術家，他自1960年代後期以來一直被稱為斯坎迪奇哀歌（Scandicci Lamentation）大師。學者們根據一幅名為《哀悼基督之死》（The Lamentation on the Dead Christ）畫作中的相似風格命名，該畫是為佛羅倫斯附近的斯坎迪奇鎮的一座教堂創作的。



這幅《童貞女與聖子》畫作現為馬薩諸塞州波士頓美術博物館的羅伯特·道森·埃文斯（Robert Dawson Evans）收藏。藝術總監格雷戈（Greg Breeding）設計該郵票，美國郵政局將以12美元的價格出售20頁郵票小冊。

