3300年古船揭摩西時代喪葬習俗

考古學家又一發現，在帕爾馬希姆海灘國家公園的一個洞穴中，發掘出3300 年歷史的船隻，可追溯到摩西時代。



以色列房屋管理局（Israel Anqituities Authority） 發表聲明，這些船隻於9月13日被發現，當時一台機械挖掘機從洞穴頂部鑽出，該陶器的年代約為 3300 年，估計來自埃及王朝的青銅時代晚期，大約在法老拉美西斯二世時期。



其歷史可追溯到西元前1213年去世的拉美西斯二世統治時期，墓穴中可看到許多碗，有的塗成紅色，有的內含骨頭，另還發現有腳的聖餐杯、烹飪鍋、儲藏罐、燈和青銅箭頭或矛頭，這些都是陪死者前往來世的陪葬品。



以色列房屋管理局青銅時代專家揚奈（Eli Yannai）表示，這個墓穴可能提供了青銅時代晚期喪葬習俗的全貌，是千載難逢的發現，並對洞穴的原始狀態感到興奮。他說：「事實上，洞穴是封閉的，後來沒有被洗劫一空，這將使我們能夠利用當今可用的現代科學方法，從文物和容器上現存的殘留物中檢索到大量信息，例如，肉眼看不到的有機殘留物。」



揚奈補充，考古學家使用這些類型的發現，更多了解留下古代人的社會和經濟習俗，「這些經濟和社會進程反映在埋葬洞穴中，該洞穴包含從塞浦路斯和敘利亞北部海岸的 Ugarit 以及附近沿海城鎮進口的陶器，人口在沿海發生的熱鬧貿易活動中發揮了不可或缺的作用，這些器皿是陶碗和聖杯以及儲藏罐的混合物。」

