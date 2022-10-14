逾120英國聖公會主教支持「一男一女」終身結合





在英國超過120位聖公會主教重申該教派遵守聖經對婚姻和性的教導，大會確認支持「一男一女」終身結合的決議。



英國聖公會全球南方團契 (GSFA) 敦促主教在2022 年蘭貝斯會議上重申 1998 年的蘭貝 1.1 決議（Lambeth 1.10）。該決議「維護終身結合的男女婚姻的忠誠」，拒絕同性戀行為「是與聖經不相容的」。



近800萬聖公會代表參加會議，125 位主教已承諾確保他們所在的省份遵守該聲明。



南蘇丹大主教兼 GSFA 主席賈斯汀·巴迪（Justin Badi）說：「我感謝上帝，感謝所有主教重申蘭貝斯 1.10 的全部內容，作為聖公會關於婚姻和性的正式教義。」



不過，坎特伯雷大主教賈斯汀韋爾比（Justin Welby）在會議上告訴主教們，蘭貝斯 1.10雖然「毫無疑問」，但聲稱他無權懲戒進行或祝福同性婚姻的聖公會教堂，這包括蘇格蘭聖公會、威爾士聖公會、美國聖公會。



另外，澳洲聖公會總議會5年來首次舉行會議，就同性婚禮是否有違聖經真理表決，最終被主教院推翻，提按揭示澳洲聖公會對同性戀問題意見分歧。



澳洲聖公會總議會今年5月就同性婚禮是否有違聖經真理進行表決，聖品院和平信徒院以大比數贊成，但主教院過半數反對。



在新南威爾士州是澳洲最大教區，大部分信徒按照聖經的倫理為依歸，福音派教徒數量也不斷增加；布里斯班和珀斯等地區則為進步派基督徒所在地，兩派信徒對有關議案出現分歧。

