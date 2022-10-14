世界精神健康日 信望愛治癒心靈





世界衛生組織將10月10日定為「世界精神健康日」，據估計全球疫情爆發初期抑鬱症病發率超過25%，除了生理治療，心靈醫治佔上重要的功效。



疫下25%患抑鬱症 4成創傷後壓力



今年「世界精神健康日」（World Mental Health Day）主題是「營造良好環境，共助心理健康」，著重人的心理健康和福祉作為全球優先事項，新冠疫情爆發改變人生活模式，導致人際關係隔閡，估計有25%的人患有抑鬱症，對個人和家人影響甚大，生理和精神都大受打擊，然而世界各地對精神健康服務援助受到限制，而社區資源供不應求，尤其在低收入或發展中國家。



此外，根據香港大學醫學院2020年調查，疫情和社會運動影響下，估計港人有4成出現創傷後壓力症、7成的人屬重度至中度。



信望愛治癒心靈



如何疏導情緒困擾？除了藥物治療，心靈醫治也非常重要。對基督徒來說，信、望、愛成為心理健康的免疫系統。



「信」，我們相信上帝對每一個人有獨特的創造，成為社會有價值的一部分，尋找到自己的獨特位置。「望」，因著信仰對人生有盼望、對未來有渴望，黑暗中看到光明。「愛」，因著上帝愛我們，我們懂我愛自己和身邊的人，愛是一種雙向互相的力量，感染身邊的人，人便不再感到孤單、被孤立與社會脫節，成為一種非常重要的正能量。



詩篇23篇也可說是一服精神健康的解藥，該詩篇是信徒所熟悉，清楚告訴我們人在滄桑生活的心情，然而詩人大衛說耶和華領他到青草地、溪水旁、領他走義路、行過死蔭幽谷也不怕遭害，這一切都是超越了現實思想的封鎖。



詩人認定耶和華是大牧者，祂的杖和竿都安慰人，成為在生活的原動力和倚靠。



「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏；他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊；他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路；我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我；在我敵人面前，你為我擺設筵席；你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢；我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。」（詩篇23篇）

