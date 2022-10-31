教授5天逐字背誦27卷新約 創教會歷史

創造研究所（Institute for Creation Research）10月11日至15日舉行特別活動，講員將整部新約聖經逐字逐句地背誦出來。



該次「特別活動」名為「偉大的獨奏會」，由被稱為聖經記憶人、沙斯塔聖經學院（Shasta Bible College）教授湯姆·邁耶爾（Tom Meyer）負責演講，每天以戲劇形式介紹新約，他指所做是教會歷史上從未有過這樣的事件，聖經新約共27卷、260 章、8,000 多節經文、180,000 個單詞，將逐字逐句地背誦出來。



邁耶爾解釋：「在這樣做的過程中，第一，我們在選舉中期就這樣行，公開宣講永生神的話，讓國家知道，讓個人知道神對你的要求。第二，我們希望人們明白，這些只是普通的、普通的人背誦神的話。如果他們能做到，如果他們能背誦大部分經文，那些在家觀看的人也能做到，並得到來自它的祝福。」



邁耶爾補充說，在公共場合背誦上帝的話語是以色列人民的傳統，並指出這一特殊活動與一年一度的猶太節日「住棚節」在同一周舉行。



在古代，每七年，他們就會大聲朗讀一遍，這樣國家就會知道上帝對他們的要求。所以，有什麼比古代以色列人在上帝想要的時候做這件事更好的時間呢？就在我們去之前中期選舉和投票，看看上帝對我們的心意。我們是這樣投票，還是那樣投票？



這位聖經記憶人還強調背誦聖經的好處，包括「將上帝的話語藏在我們心中」和「立即進入上帝的思想」。



邁耶爾 說：「在需要的時候，我們可以說安慰的話，我們可以揮舞我們的劍，把上帝的話藏在我們心裡所帶來的祝福不勝枚舉。」

