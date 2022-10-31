人死後發生甚麼？ 拆解輪迴煉獄之謎





中國人有說「人死如燈滅」，究竟人死後往哪裡？根據聖經記載人死後靈魂不滅，要麼上天堂，要麼下地獄，基督教教堂（Casas Church）牧師羅傑·巴里爾（Roger Barrier）發文分析，並澄清人對死亡誤解、拆解輪迴煉獄之謎。



亞利桑那奧羅谷基督教教堂（Casas Church）退休牧師羅傑·巴里爾（Roger Barrier）在crosswalk網站撰文，指出聖經對死後的描述大致三步驟。



人死後三部曲



聖經描述人死亡後信徒和非信徒肉身都進入墳墓，但信徒的靈魂和不信者走上兩條截然不同的道路，據路加福音16章22至31節財主與拉撒路的故事，財主死了被埋葬在地獄受折磨，乞丐拉撒路死後天使把他帶到亞伯拉罕的身邊。



人死後面對三階段， 信的人等待基督第二次降臨，肉身從墳墓中復活；不信的人留在墳墓，靈魂一直被囚禁在陰間等候基督千年統治結束。



接下來是基督的審判，哥林多前書3章10至14節、啟示錄4至5章都提及基督徒站在審判台前接受基督的榮耀冠冕，一切尊榮、榮耀、財富、讚美歸於基督，這是一個大團圓充滿喜樂和勝利的時刻。



最後，耶穌坐在白色大寶座進行大審判，啟示錄20章11至15節指耶穌是審判者，所有人的身體從墳墓中復活站在審判台前接受審判，信徒因著罪被基督赦免歡天喜地進入榮耀的天堂。



靈魂輪迴再生？



巴里爾牧師亦指出世俗的人對死亡和臨終常見的誤解，例如他們認為人死後如燈滅，只要生前按著良心做事就可以，他們又認為靈魂好像沉睡無知覺，而佛教則相信輪迴。



輪迴的本質是我們會重生許多世，這讓我們可以避免面對神審判的現實，輪迴告訴我們，現在的生命形式——從昆蟲到人類——直接反映了我們在前世的表現，表現越好返回的食物鏈越向上。



輪迴對聖經來說是陌生的，事實上，聖經的教導恰恰相反，希伯來書9章27說：「按著定命，人人都有一死，死後且有審判。」



煉獄淨化生命待上天堂？



另外，煉獄的觀念也不符合基督教的教義，煉獄背後的理念是很多人不夠優秀，不能直接上天堂。因此，他們被放置在一個「儲水箱」，直到有足夠多的人為他們祈禱，以便他們能夠走出煉獄並進入天堂。



聖經中從未提及煉獄，這觀念始於猶太人在第二世紀所寫的次經馬加比二書（2 Maccabees），猶太人不接受該書是神所啟示，書中提到猶大·馬加比行事正直，有資格為那些捲入罪惡的朋友贖罪，這些人需要有人祈禱他們脫離地獄。

