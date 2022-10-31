浸信會社關研討會：華人宗派教會社福立場分歧

基督教社會關懷歷史源遠流長，香港浸信會神學院吳國傑教授在一研討會析解早期教會、宗教改革、現代教會對此的立場，例如宗教改革時期馬丁路德、加爾文的社關同光譜不同顏色；現代華人教會自稱福音派，但宗派之間社關立場分歧。



香港浸信會神學院基督教思想（教會歷史）教授吳國傑在研討會，以「古今社關活出真道」為題，指出福音是好消息耶穌為人開闢一條得救之途，意義上對不同群體有不同定義和理解，可以是一種見證責任、傳道途徑等，因此福音的光譜寬闊從人個人至社會。



早期教會：聖俗二分



吳國傑繼而講解教會歷史的社關發展， 早期教會的基督徒與當時代的文化相違背，不參加社交活動，例如競技因競技場帶有異教獻祭的含義；不去浴池，第二世紀浴池男女混合代表淫亂的地方；不去敬拜異族的神，縱使當時的人視為祝福國家。



君士坦丁堡時期基督教成為國教，早期教會將社關作為「福音真諦」，將天國降臨在羅馬帝國，整個帝國按照基督和教廷的旨意來行，當時的信徒覺得天國已經降臨。



在中世紀分別有羅馬公教的方濟會見證為責任亦積極服侍周圍的人，道明會是傳道組織帶領異端回轉，透過教育社會服務領人歸信主。



宗教改革：馬丁路德、加爾文 社關同光譜不同顏色



宗教改革時期，馬丁路德著重見證責任，強調因信稱義，較不重視基督徒行為，而是內在的義作為實踐信仰的途徑。



加爾文則強調整個社會的改革，希望在日內瓦建立理想的基督徒城邦，以致人們嚮往，在日內瓦的新移民多於原住民。綜合初期教會福音與社會關懷有4點特色：1. 多元的現象立場不一；2. 傾向因應當時環境加以選取；3. 愈得政權支持愈強調社會關懷；4. 對何謂社會關懷卻有不同理解，初期本著服侍社會但是到羅馬政權統治下整個體制也在變化，不過實質立場並非明顯分割，例如馬丁路德與加爾文在光譜中偏重不同顏色，大多數都不會選擇單一立場。



現代教會：自由派、基要派、福音派異同



到了現代教會，啟夢運動思潮下基督教信仰受衝擊，自由派、基要、福音派對於社會關懷的立場各異。



自由派群體強調，社會福音的立場，社會關懷就是福音的真諦；基要派視社會為敗壞，對外的愛心行動只是見證的責任；福音派嘗試修正兩邊的立場，就是部分福音加上傳道途徑。



自由派的社會福音運動始於19世紀末20世紀初基督教的一個思潮，末世觀傾向後千禧年派。基要派是自由派的一種反動，20世紀初美國興起的運動，著重聖經按字面解釋恪守聖經字句無誤和權威，末世觀傾向時代論前千禧年派。福音派始於20世紀基督教圈子的一個超宗派運動，強調聖經默示無謬誤，是信仰和實踐權威指引，並且注重廣傳福音及因信與上帝建立個人的關係，對宣教有熱誠和迫切，末世觀傾向歷史性前千禧年派。



現代華人教會：福音派立場 宗派之間存分歧



現代華人教會多數自稱為屬於福音派立場，實際上不同宗派與教會有不同偏重，今天的香港華人教會在福音派立場中仍存在分歧，有些比較注重「部分福音」立場，例如聖公會、中華基督教會、循道衛理衛理聯合教會；也有教注重「傳道途徑」的立場，例如浸信會、宣通會、播道會。



吳國傑總結，社會服務與福音應當相連，沒有絕對立場，而且切勿誤解政教分離，並非完全不理社會政治。



該次研討會為迎接浸信會愛羣社會服務處40周年，於10月15日舉辦基督教社會關懷研討會2022，主題為「傳承主愛 擁抱時代」，神學院教授及教牧主題演講；教會代表、社福界專業人士及不同群體帶領工作坊。

