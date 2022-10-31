葛培理佈道團蒙古音樂節二千人決志 佛教徒歸主

葛培理佈道團9月10至11日在蒙古首都烏蘭巴托舉行為期兩晚的音樂節，17,000多人參加，超過2,000人決志跟隨耶穌基督，另有18,000人在線觀看電影節。



葛培理佈道團（Billy Graham Evangelistic Association）在網站發佈消息，形容當晚一輛接一輛的巴士把烏蘭巴托、鄰近地區和鄉村的人們帶到了這裡，其他人乘車前往草原競技場。



許多人對耶穌感到好奇，有些人是來聽音樂的，但是每個離開的人都知道他們對上帝有多麼寶貴。



該團主席葛福臨牧師（Franklin Graham）表示，在蒙古音樂節的最後一晚向會眾清楚地表明：「你對上帝很重要，上帝愛你！」有佛教徒Chuluu決志信主。



Chuluu分享，兩晚都來了音樂節，在過去的八年裡不再信奉任何宗教，他是在鎮上的另一邊，在紀念在二戰中陣亡的蒙古和蘇聯盟軍士兵的紀念館，遇到了葛培理佈道團工作人員。



在談話中，他說出自己的困擾，因為年邁的父母生病，還有遇到法律訴訟的問題，工作人員鼓勵他相信耶穌能卸下憂慮，並邀請這位21歲的孩子參加節日。



Chuluu說：「我曾經是佛教徒，但現在我選擇了耶穌，耶穌說，如果你相信我，你的罪就可以得到赦免，我相信上帝會原諒我的。」



另一位決志者娜拉，來的時候臉上流露出悲傷，因她失業、情緒低落。她說：「我想交朋友和工作，我想保持樂觀。」於是決定在周日晚上將自己的生命交給耶穌基督。



37歲的娜拉還分享了她想要找到一個善良的男人並結婚的願望，但娜拉明白，選擇跟隨耶穌並不意味著她的問題會消失，或者她會過上完美的生活，然而葛福臨牧師的信息觸動了她的心，她相信上帝愛她。



最後，娜拉決定將生命交給耶穌，晚上離開會場後帶著一個嶄新的希望回家了。

