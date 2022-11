「國際消除貧困日」逾30周年 聯合國2030年制定滅貧目標

「國際消除貧困日」 (International Day for the Eradication of Poverty)將踏進30周年,聯合國制定目標,2030年「在任何地方以各種形式」消除貧困。



聯合國組織在1992年12月22日會議上通過47/196決議,並於1993年將每年10月17日定為國際消除貧困日,提高人們認識影響全世界人類生活的貧困問題,今年的國際消除貧困日還向生活在貧困中,並在日常生活與貧窮戰鬥者的勇氣表示敬意。



基督教援助組織(Christian Aid) 引述世界銀行數據,目前全世界有 6.89 億人生活在貧困之中。貧困被定義為「沒有足夠的物質財產,或收入來滿足個人基本需求的狀態」,或者根據世界銀行的定義,即每天生活費低於 1.90 美元的人。這可能是由多種原因引起的,例如:不平等和邊緣化;衝突;飢荒;難以獲得醫療保健、清潔水、環境衛生和個人衛生;氣候變化;受教育機會差;治理不善。



貧困成為全球問題,以致扶貧成為許多國際組織議程上的重要議題。例如,聯合國在其可持續發展目標清單中的第一個目標是消除貧困,目標是到2030年「在任何地方以各種形式」消除貧困。



世界銀行表示,在過去的25年,全球貧困人口一直在穩步下降。然而,隨著新冠疫情大流行的爆發,這一進展遭遇了挫折。這場流行病加劇了許多與貧困有關的問題,並導致另外1.2億人生活在貧困中。



2022年國際消除貧困日期望,攜手消除貧困,任何地方的極端貧困都是對整個地方的人類安全的威脅,呼籲社會大眾團結起來消除貧困。



此外,有組織發起活動,截錄名人包括基督作家的語錄,將有關的願景WhatsApp到不同的群組,進一步幫助人們了解廣泛的貧困問題,以及該問題如何影響整個社會的增長和發展,語錄如下:



「你沒有放棄的任何東西,都不會真正屬於你。」——基督徒作家魯益斯(C S Lewis)



「拯救我們的星球,讓人們擺脫貧困,促進經濟增長……這些都是同一個戰鬥」——聯合國第八任秘書長潘基文