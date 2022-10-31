國際大型書展「法蘭克福」展出800年歷史馬槽

國際大型書展「法蘭克福書展」於10月19日展開，其中受矚目的展品為亞西西的聖方濟各於1223年設計和製作的馬槽，逾800年歷史。



耶穌誕生的場景是耶穌誕生的代表，起源於中世紀的傳統；最初是意大利人，如今在世界所有天主教國家都普遍存在設置嬰兒床的習俗。



耶穌誕生場景源於馬太福音、路加福音180節經文，即所謂的「童年」，其中描述了耶穌在希律王時代於猶太伯利恆的一個小村莊誕生，這地看似寒微卻是尊貴，因為它是大衛王的出生地，然而，耶穌誕生場景的許多元素都來自於次經福音書和其他傳統，例如詹姆斯的原始福音書。



傳統上，耶穌誕生場景是在聖誕節期間設置的耶穌基督誕生的複雜塑料構圖；有各種材料製成的雕像，並在以逼真的方式重建的環境中排列。傳統的所有人物和地點都出現了：洞穴或小屋、放置嬰兒耶穌的馬槽、父母約瑟和馬利亞、東方三博士、牧羊人、羊、牛、驢、天使。



到了12月24日至25日午夜，聖嬰耶穌的雕像被放置在馬槽中，而在主顯節當天，賢士的雕像放置在聖嬰耶穌旁邊敬拜祂，背景可以是星空，也可以是風景，有些時候不同的地方傳統會提供額外的符號。



還有另一種設置耶穌誕生場景的方法：它是活生生的耶穌誕生場景，真實的人在其中表演；這源於中世紀，近幾十年來在意大利廣傳。



此外，梵蒂岡書局出版社亦推出教宗方濟各著作《馬槽：人物，神聖夜晚的象徵》（Il presepe. I personaggi i simboli della Notte Santa），解釋耶穌誕生時刻不同人物的意義和傳達的信息。

