華理克按立女牧續爭議 美南浸信會神學院決議：男牧

美國加州馬鞍峰教會牧師華理克（Rick Warren）去年按立3位女牧師，引發教派爭論，指有違「男性領導」的教條。美南浸信會神學院10月10日通過決議，申明立場只有男性才能成為牧師。



該項決議部分內容指：「委員會鼓勵美南浸信會神學院的行政部門和教職員繼續其神學培訓，並秉持這一明確的信念——讓男女畢業後為教會服務，但只保留男性擔任辦公室和職能，以及是牧師的職銜。」



觸發該決議源於加州馬鞍峰教會（Saddleback Church）創會牧師華理克（Rick Warren）去年5月舉辦「歷史性之夜」按立3名女性牧師，根據《2000年浸信會信仰與信息聲明》禁止任命女牧師，馬鞍峰教會引起教派爭議，甚至有會員要求將馬鞍峰教會除名。



美南浸信會神學院主席莫（Albert Mohler）譴責州馬鞍峰教會的任命是「違反聖經」，並試圖重新定義、重新制定美南浸信會信仰和合作事工的信念基礎。



不過，美南浸信會內部亦出現分歧，負責處理地方教會遵守美南浸信會信條問題的「全權證書委員會」主席琳達·庫珀（Linda Cooper），在2022年美南浸信會聯會上建議成立研究委員會，定義「牧師」一詞的使用來建議，但被撤回，最後全權證書委員會議決，將馬鞍峰教會除名決定推遲。

